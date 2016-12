Un dj argentino toca en miles de lugares a la vez gracias a la tecnología

“No podía estar en 300 lugares a la vez”, es la frase que más dice Santiago Lagier durante un dálogo con Infotechnology. Resume, de alguna manera, su recorrido como emprendedor: la necesidad de escalar lo que siempre fue su hobby y comenzar su propio emprendimiento tecnológico, lo llevó a establecerse durante gran parte de 2014 y 2015 en México y, ahora, en España donde ya facturan US$ 850.000 anuales.

Pero sus inicios no estuvieron necesariamente relacionados con la tecnología. Santiago era parte del Grupo Sarapura DJ’s, un colectivo de disc-jockeys que se encargaba de musicalizar eventos. “Cuando nos contrataban para fiestas me llamaban para que les compile música para sus hoteles, restaurantes y cadenas de retail”, recuerda. “Y esto me llamaba mucho la atención porque existían los hilos musicales, empresas prehistóricas que te daban canales musicales con distintos ritmos para pasar en tu tienda.”

Llegó un momento en que el hobby se empezó a volver “molesto” porque no alcanzaba para vivir. Cuando su amigo Juan Pablo Villani, por entonces Country Manager en la Argentina de PedidosYa, le pidió que pasara música en su casamiento, Santiago aprovechó para contarle sobre su dilema y cómo quería escalar su negocio.

Entonces, juntos crearon Bandtrack. fm, una plataforma de musicalización para espacios comerciales. En 2014 la aceleradora tecnológica 500 Startups, de Silicon Valley, los seleccionó para incubarlos en México e invirtió US$ 40.000. Luego sumaron US$ 150.000 de parte de Start-Up Chile, un inversor ángel, y Wayra, la aceleradora de Telefónica, que además se sumó como accionista. Hoy Lagier es el CEO de la empresa y Villani el COO.

En tierras aztecas, desarrollaron “la parte más tecnológica: un administrador musical que mediante sistemas de algoritmos y scrapping de redes sociales y de consumidores crea un playlist inteligente para un ambiente comercial determinado”, explica el líder de Bandtrack. fm. Así el sistema, por un lado, conoce el perfil de los clientes de Jazmín Chebar, Sarkany, Awada, Falabella (algunos de quienes ya tienen contratado el servicio) a través del análisis de las redes sociales y puede armar una playlist customizada; y, por el otro, es capaz de adaptar dicha playlist analizando el movimiento de las personas dentro de los lugares musicalizados a través del control de las Mac address de los smartphones que entran y salen.

Hoy los 300 clientes que tienen en más de 20 países, con 2.500 puntos de venta implementados, “dejan el servicio de hilo musical para venir a una experiencia como la nuestra, que se parece muchísimo más a un DJ tocando en vivo”, puntualiza Santiago. “Resolvimos con tecnología lo que yo no podía hacer: tocar en vivo en miles de puntos de venta en distintos países a la vez.” A juicio del mismo Lagier, su experiencia y trayectoria como DJ es lo que le da el valor agregado a Bandtrack.fm, que en la actualidad tiene equipos comerciales en México, Chile y España, donde vive el CEO, pero el talento técnico está en la Argentina, “porque es muy bueno y más barato que en Silicon Valley”, explica. “Nos cae bien que seamos emprendedores trabajando afuera, exportar Software-as-a-Service y que esos capitales vuelvan a la Argentina.”

Santiago está contento y así suena durante el contacto vía telefónica. “Lo más lindo es el desafío de llegar a un país nuevo donde no conoces a nadie y tenés que buscar el rumbo desde cero.” Luego menciona que vive “en Madrid, el patio de Europa; todos pasan por acá”. E invita a todo el que vaya para allá a visitarlo. Un tipo de mundo.

