Un argentino que está haciendo furor y diseña para Uber, la historia

Marcos desde chico quiso diseñar y, de hecho, su sueño cuando terminó la escuela secundaria era mudarse a Buenos Aires para estudiar la cerrera de Diseño Industrial. Era un sueño imposible, las arcas familiares no eran lo suficientemente holgadas. Tan exiguas eran que, para generar ingresos, el adolescente pintaba remeras con un aerógrafo y su madre las vendía en su Rosario natal. Marcos no se dio por vencido: hizo una lista de lugares que le podrían dar becas. Última en la lista: la embajada de Japón. Sus padres, al enterarse que iba a viajar a Buenos Aires para aplicar a una beca que le podría permitirle ir a estudiar al otro lado del mundo, creyeron que su hijo estaba loco. Pero, luego de pasar un examen y dos instancias de entrevistas personales, la suerte estaba echada. Un mes más tarde, Marcos dejaba su vida en la Argentina. 1999 lo esperaba en Japón donde a cursaría la carrera de diseñador en el Tokyo Designer Gakuin y un curso de idioma japonés.

Con su título bajo el brazo, trabajó como diseñador y desarrollador web en varias compañías japonesas, gracias a noches en vela que pasó aprendiendo a programar. En 2004, puso en línea un proyecto propio, Newsmap, que simplificaba la visualización de la información del feed de noticias de Google. Eso lo llevó a crear, junto con amigos, B2, su propia empresa de diseño de productos y visualización. Pero, recuerda Weskamp, el diseño web en Japón lo tenía frustrado: allí sólo se dedicaban a buscar y perfeccionar ideas pero nunca a crear algo cero. Se dio cuenta que para hacerlo debía mudarse a Silicon Valley. En 2007, consiguió empleo en Adobe como Experience Designer y hacia allá se fue, junto con su novia japonesa (hoy su esposa, con quien tiene una hija).

En la meca de las startups, Weskamp descubrió un lugar donde fracasar no estaba mal visto

(como en Japón), “si te va mal te queda una marca pero aprendes para la próxima”, comenta.

Y, gracias a su trabajo en Newsmap, conoció a los fundadores de Flipboard, Mike McCue and Evan Doll. Se unióa ellos justo antes de crear la aplicación que sus autores describen como la primera “revista social”, donde los contenidos de publicaciones online y redes sociales se unen en un único producto para darle a los usuarios una experiencia inmersiva y personalizada. Flipboard resultó un éxito que salió del universo iOS para llegar a Android. En EE.UU., Marcos tambien pudo dar rienda suelta a sus dos pasiones, el diseño (que sigue haciendo en papel “porque es más rápido”) y el de sarrollo de software. Se nota: cualquiera que lo haya usado puede atestiguar que Flipboard es estéticamente un bello producto. Westkamp contribuyó a construir la marca, el producto y el equipo desde cero, como líder de Diseño. Silicon Valley, pero más que nada Flipboad, eran su lugar en el mundo, vivía a seis cuadras “porque no pensaba hacer otra cosa”, recuerda.

El norte cambió cuando se enteró de que Uber, empresa que nació casi en la misma época que Flipboard, invertiría en autos autónomos. “Flipboard me mostraba muy bien los últimos avances

en el mundo de los autos autónomos, en Uber soy parte de su diseño”, afirma. Por eso, en diciembre del año pasado, dio el salto y se convirtió en la cabeza de Diseño de Productos de la empresa conducida por Travis Kalanick y que está cambiando el transporte. “En Uber, —se entusiasma—no estás diseñando para una sola pantalla, sino para una red que incluye a quienes viajan, quienes maneja y a toda una ciudad real llena de nodos interconectados.”

Fuente: Infotechnology