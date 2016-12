Tomasevich: “en abril, la actividad va a generar indicadores positivos”

El número superó las expectativas. El saliente ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay dio a conocer que se el blanqueo fue de US$ 90 mil millones. Mientras tanto, en la city, se aguarda que esa cifra continúe en alza. Para Federico Tomasevich, presidente de Puente, “todavía faltan ingresar por lo menos US$ 40 mil millones más” gracias al blanqueo.

“Nosotros estamos convencidos que el monto final será entre US$ 120 mil y 130 mil millones”, explicó Tomasevich, en diálogo con Apertura.com. En ese sentido, aseguró que el blanqueo provocará una “demanda de activos de inversión mucho más grande” que la actual.

-¿Qué balance hace del blanqueo?

-La noticia es muy positiva para la Argentina y viene en un momento que el país necesita noticias positivas. Esto fue bien recibido en el mundo internacional y en el mercado interno porque cambia la perspectiva de la Argentina de acá en adelante en términos económicos genuinos. Además, hay otro factor clave: cambia la matriz de contribuyentes en la Argentina y se expande de una manera muy importante. Hay más contribuyentes pagando más impuestos y eso beneficia al fisco.

-¿Es real que ese dinero se traduce en inversiones?

-Sí, hay un impacto genuino porque de esos US$ 90 mil millones vas a tener una de demanda de activos de inversión mucho más grande. Porque la persona que tenía su cuenta en Suiza y quería invertir acá no podía porque no la tenía declarada. Ahora compara inversiones acá y allá y no lo duda. No es sólo la posibilidad de invertir en la Argentina, sino que esas inversiones no pagan impuesto a las Ganancias. Si hacés un plazo fijo o comprás un bono de YPF no pagás Ganancias, por eso aumentará la demanda de activos argentinos.

-¿Son una buena oportunidad las opciones de inversión que hoy hay en la Argentina?

-Hay bonos que rinden en dólares 9 por ciento y otros 4 por ciento. Los primeros no van a seguir estando así. Y la gente empezará a comprar los que más rinden y las cosas dejarán de dan ahora. Hay acciones que quedaron baratas y otras caras en potencialidad. La gente se tiene que fijar bien en qué invertir para no pagar el 35 por ciento del impuesto a las Ganancias.

-¿En qué momento de 2017 veremos los resultados concretos de todo esto?

-Este cambio de escenario –porque esto le cambia todo a la Argentina- le puede dar un empujón a la importante a la economía, porque está la opción de invertir en el país. Calculamos un crecimiento económico de 2,5 por ciento y que se empezará a crecer a finales del primer trimestre. En abril estarás viendo que la actividad empieza a generar indicadores positivos.