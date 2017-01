Todo lo que dejó La Consumer Electronics Show 2017 en esta nota

La Consumer Electronics Show, en su edición 2017, sigue siendo la meca de la tecnología y los negocios. El evento, ahora más centrado que antes en las marcas, promete a partir de mañana presentar lo “bueno, malo y feo” de la tecnología. Las empresas ya comentaron algunas de las cartas que van a jugar y por lo tanto cuáles van a ser las tecnología protagonistas.

Lo bueno

Desde Ford, Honda, Toyota y Kia hasta nuevos competidores como Tesla y aun más recientes como Faraday Future tendrán su lugar en el evento. Los vehículos se presentan cada vez más como una fuerza a respetar en el mundo de la tecnología de punta. Para quienes esperan la llegada del reinado de los autos autónomos y responsables con el medio ambiente es una gran noticia.

La realidad virtual sigue intentando buscar su lugar, pero no hay demasiadas novedades. Los nombres son bien conocidos: Oculus Rift, HTC Vive y PlayStation VR. Los nombres que se suman son los de Windows 10 VR. Al igual que el de otras marcas que se están sumando al rubro como HP, Dell y Lenovo.

Caso similar al de la realidad virtual es de los robots, en todas formas y colores. Algunos con foco en las áreas de atención al cliente, otros en educación o los rubros de salud y turismo, entre otros, buscan hacerse su lugar en el hogar y los negocios. Desde asistentes virtuales como Amazon Echo hasta robots de limpieza como Roomba, la CES promete invitar al público a conocer el mercado masivo.





Si bien los grandes anuncios en materia de smartphones se harán en el marco del Congreso Mundial de Móviles (MWC, por sus siglas en inglés) que se llevará adelante en Barcelona en febrero, se esperan algunos adelantos en el CES. LG anunció cinco nuevos celulares para el evento. Se trata del LG Stylus 3, así como el LG K3, K4, K8 y K 10. Por su parte, Sony presentará dos nuevos smartphones con procesador Qualcomm Snapdragon 820 y que tendrían pantallas de 5,2 y 5,5 pulgadas. Es probable que también dé a conocer su smartwatch 4, que vendría con Android Wear 2.0. Samsung, por su parte, podría revelar el Galaxy S8, del que tanto se habló en este último tiempo. También circularon muchos rumores sobre un modelo plegable con pantalla doble y no sería raro que el CES sea el escenario elegido para hacer el anuncio oficial. Todo parece indicar que BlackBerry lanzará el modelo Mercury, un smartphone de gama media con Android, teclado físico y una pantalla de 4,5 pulgadas.

Por último, la televisión, que a pesar de haber cedido parte de sus fronteras a otras pantallas como la dispositivos móviles, sigue siendo un peso pesado del entretenimiento y la tecnología. Marcas como LG presenten las pantallas que incorporan la tecnología OLED (siglas en inglés de organic light-emitting diode, en español diodo orgánico de emisión de luz) es un diodo que se basa en una capa electroluminiscente formada por una película de componentes orgánicos que reaccionan, a una determinada estimulación eléctrica, generando y emitiendo luz por sí mismos.Por el lado de Samsung, la expectativa recae sobre sus dispositivos de Super Ultra Alta Definición. Por el lado de Sony, lo previsible es que de novedades de Android TV.

Más genéricamente, lo esperable son los anuncios de televisores en definición 4K y los más valientes posiblemente se animen a hablar de 8K.

Un poco más amable con el bolsillo del consumidor, la tecnología HDR (imágenes de alto rango dinámico por sus siglas en inglés) podría presentarse como la próxima tecnología estándar para los televisores hogareños.





Lo lindo

La feria no sólo se trata de productos bien establecidos que inundaran el mercado en los próximos años. También se trata de adelantar innovaciones y mostrar al público productos disruptivos. Una forma de tantear el mercado y hacer un gran experimento de focus group.

Productos como PJ9, un altavoz portátil inalámbrico de LG que, además de proporcionar un rendimiento de audio excepcional, destaca por su curioso y llamativo diseño: está colocado sobre una consola y tiene la capacidad de levitar. Para crear este asombroso efecto visual, el nuevo altavoz de LG utiliza potentes electroimanes que se encuentran alojados en el interior de la estación de levitación. Gracias a esto, el dispositivo puede estar suspendido en el aire mientras reproduce música, sin necesidad de cables ni ningún sistema tradicional de anclaje. El LG PJ9 está equipado con una batería que proporciona una autonomía de, por ejemplo, 10 horas de reproducción de música ininterrumpida. Cuando la energía se agota, el altavoz deja de flotar en el aire y desciende sobre su base para cargar la batería. Este proceso se lleva a cabo de manera automática, sin necesidad de ninguna intervención por parte del usuario y sin que se pare la reproducción.





Otra novedad interesante, que combina lo mejor de la tecnología con el cuidado de los más grandes, es el Smart Cane (bastón inteligente). Creado por la compañía francesa Dring, el bastón está preparado para dar alertas ante cualquier situación extraña que detecte por parte del usuario. Si el usuario se cae y el bastón deja de percibir movimiento, por ejemplo, automáticamente se contactará con algún familiar o profesional de la salud.





Si algo hacía falta era revolucionar el concepto de sueño. Aquí entra en juego Sleep Number 360, la cama smart. Sleep Number 360 tiene características como seguimiento del sueño, y es capaz de percibir un cambio en la posición y ajustar automáticamente los niveles de confort de la cama para que las personas duerman siempre cómodos sin importar la posición.

Pero eso no es todo, esta cama inteligente también puede detectar los ronquidos y ajustarse para elevar la cabeza y ayudar un poco a reducirlos. Y como si eso fuera poco, incluye un calentador en el pie que supuestamente ayuda a conciliar más rápido el sueño.





Lo raro

Cuando la innovación y las ganas de ser disruptivos no sale del todo bien, puede dar frutos muy extraños. La CES también incluye una cantidad no menor de gadgets y servicos raros.

Hi Mirror es, básicamente, un espejo inteligente. Está pensando como un gadget más del sistema de Internet of Things, que además incorpora una pantalla LED a todo color y una cámara que gracias a un software especial permite analizar la calidad de la piel. Al conectarse con el smartphone, via WiFi, se puede hacer cosas como ver el registro de algún tratamiento para la piel que estemos llevando a cabo.





Hablando sobre tecnologías inteligentes, en la CES no podían faltar los primeros prototipos de asistenes robóticos físicos. Yumii es un robot pensado para el cuidado de los abuelos. Tiene movilidad propia y es programable con diferentes clases de funciones como por ejemplo entrenamiento o información.

Lo mejor de este robot es que su operación es a través de comandos de voz, por lo que no será necesario aprender a controlar la pantalla y acceder a complicados menús. Yumii no sólo se vende como un robot, sino también como toda una plataforma de cuidado en el hogar, la cual ofrece conexión con médicos, cuidadores profesionales, y por supuesto la familia.