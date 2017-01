Schiaretti sobre Ganancias: “es un parche y desfinancia las provincias”

El gobernador cuestionó la reforma al impuesto que tuvo media sanción en Diputados. "No resuelve las inequidades del impuesto", dijo.

El gobernador de Córdoba Juan Schiaretti cuestionó el proyecto opositor de modificación del Impuesto a las Ganancias y consideró que –si se aprueba en el Senado– será “un parche que desfinancia a las provincias”.

“Es un mal proyecto el que se aprobó en Diputados”, señaló y advirtió que “no resuelve la inequidad”.

“Porque no es sólo a partir de cuánto se paga, sino qué porcentaje. En Argentina el que supera un peso ese mínimo no imponible paga un 35%, cuando en un país normal, la tabla empieza con un 2% , después de determinado salario va al 4% y así sucesivamente”, explicó. “Argentina ha actuado con la sanción de esta ley como si no fuéramos un país normal”, añadió.

“Si esta ley se aprueba significará una pérdida de más de 3 mil millones de pesos para las finanzas provinciales”, señaló.

“No resuelve el problema de la gente y fue hecho entre gallos y medianoche. Las cosas en los impuestos no pueden salir bien cuando se hacen a las apuradas”, finalizó.