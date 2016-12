Después de un arranque de año tibio y de un segundo trimestre que mostró números complicados las empresas del Córdoba Clúster Technology parecen haber encontrado un punto de equilibrio y comenzaron a mostrar signos de recuperación. Ese es parte del panorama que muestra el tercer Monitor TIC que elabora la consultora Economic Trends para medir la performance del sector y de las empresas asociadas.

Mirando los datos del tercer trimestre del 2016 se ve un importante repunte en términos de facturación (creció 14,1% descontando la inflación) y de empleo (creció 3,2% en el tercer trimestre en comparación con el trimestre anterior). La escasez de los recursos calificados y la falta de competitividad siguen siendo los problemas más complejos a resolver, según comentarios los empresarios del sector.

“Cuando salimos a vender servicios somos más caros que el resto de los países de la región. Perdemos con Chile, Colombia y Perú. Se sigue valorando la buena calidad de nuestros recursos, pero estamos caros. Tenemos que compensar eso con volumen, pero la realidad es que venimos de varios años de aumento de costos y de pérdida de competitividad. Hay que tener en cuenta que otros países devaluaron como nosotros, pero sin la inflación y aumento de costos que sí tuvimos acá”, explicó Diego Casali, presidente del Córdoba Clúster Technology.

Los datos del Monitor

El Monitor Tic trabaja con una encuestra que respondieron unos 30 empresas desarrolladoras de software con presencia en Córdoba. A partir de sus respuestas se elabora una muestra para generar información que representa a las empresas que son parte del sector en la provincia, unas 340 (no se incluyen a las multinacionales).

Algunos datos del último reporte:

-La facturación de las empresas de software de la provincia de Córdoba (excluyendo multinacionales) aumentó, durante los tres primeros trimestres de 2016, en términos reales, es decir, descontando inflación, un 14.1% con relación a los tres primeros trimestres de 2015.

-Durante el tercer trimestre de 2016, los recursos humanos técnicos especializados de las empresas de software de Córdoba aumentaron un 3.2% con relación al trimestre previo. Implica una tasa anualizada del 13.4%, y equivale entonces a un aumento anualizado de 880 personas.

-Durante los tres primeros trimestres de 2016, las ventas a clientes en Argentina, medidas en pesos a valores constantes (a precios del primer trimestre de 2015) aumentaron de $ 638.5 millones en el primer trimestre a $ 922.4 millones en el segundo trimestre (un aumento del 44.5% entre trimestres) y a $ 1,011.9 millones en el tercer trimestre (un aumento del 9.7% entre trimestres).

-En cambio, las ventas a clientes en el exterior, medidas también en pesos a valores constantes (a precios del primer trimestre de 2015) se redujeron de $ 190.5 millones en el primer trimestre a $ 133.1 millones en el segundo trimestre (una reducción del 30.1% entre trimestres) y a $ 119.7 millones en el tercer trimestre (una reducción del 10.1% entre trimestres).

-Esta evolución de las ventas a clientes en el exterior se debe a una fuerte caída en dólares, de u$s 17.9 millones en el primer trimestre a u$s 14 millones en el segundo trimestre (una caída del 21.8% entre trimestres) y a u$s 12.7 millones en el tercer trimestre (una caída del 9.3% entre trimestres).

-Las empresas de software de Córdoba obtienen un 88.7% de su facturación total a través de la venta de servicios (incluye recursos tercerizados, proyectos a medida, software factory, entre otros servicios), y el restante 11.3% a través de la venta de productos propios

-Las empresas de software de la provincia de Córdoba emplean a 7,916 personas (23.2 personas por empresa), 6,796 de las cuales son recursos humanos técnicos especializados (el 85.9% del total), y facturan u$s 411.6 millones al año.