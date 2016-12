Rattazzi: “yo hablaba y Néstor se enojaba, pero Cristina me defendía”

El presidente de FCA aseguró que "siempre me recomiendan callarme, pero no lo voy a hacer". Gobernabilidad y la “payasada” del 2001/2002.

Cristiano Rattazzi, presidente de Fiat Chrysler Argentina, es uno de los empresarios menos diplomáticos a la hora de hablar de política y economía. Con Julio Blanck, en “5 en 5”, apoyó absolutamente a Macri y admitió que los empresarios preferirían no tener que invertir.

-Decían que cada vez que usted hablaba en público Néstor y Cristina se enfurecían, ¿Alguna vez le recomendaron callarse un poco la boca en estos años?

-Siempre me lo recomiendan, pero efectivamente no, para nada. Néstor además tenía un cierto espíritu, y yo al principio con Cristina tenía una relación que venía de antes, entonces él a veces se enojaba; pero sé que ella me defendía bastante. Si bien me han dicho de callar, siempre he contestado yo no me voy a callar lo que creo que es bueno y sirve para el país.

-Paolo Rocca, jefe del grupo Techint, acaba de decir que hay que cuidar la gobernabilidad, ¿Usted cree que la gobernabilidad en la Argentina puede estar en peligro?

-Yo no lo creo. Seré un ingenuo, pero creo que la gobernabilidad está dada por votos bastantes sólidos y un país que tiene que arreglarse, tiene que ir para adelante, mirar para adelante, tiene que tratar de ser un país normal y serio. Y eso es lo que el gobierno está haciendo, tratando de hacer parecer al país normal y serio. Entonces no veo que en serio la gobernabilidad esté en juego. La payasada de fin de 2001 y 2002 yo no la veo hoy en Argentina, ni posible ni probable.

-Payasada es una palabra extraña para definir lo que paso en aquella época.

-Bueno, es como yo lo he definido muchas veces. Fue una payasada todo lo que se hizo, desde la caída de De la Rúa hasta las reelecciones; pero hay que ver quién lo hizo caer a De La Rúa, hay que ver bien cómo fue.

-¿Macri está resultando el Presidente que los empresarios esperaban? ¿Que usted particularmente esperaba?

-Yo sí, otros no sé. Creo en un país abierto, insertado en el mundo, que se inserte como lo ha hecho México, como se insertó Perú, como todo el mundo que libera el comercio, abre e intercambia. Y creo que Macri tiene siempre bastante claro estos valores de la libertad de la actividad económica.

-¿Usted cree que al empresario argentino le interesa o se anima a ser competitivo, o está más cómodo bajo el ala del Estado diciendo “que me maltraten un poco pero que me cuiden el mercado”?

-El ideal empresario es que no haya competencia para no tener que invertir. En Fiat nos hubiese gustado que sólo se pudieran vender autos que empezaran con F y terminaran con T. Pero eso no es el mundo real.