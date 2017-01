“No venimos a colonizar Aerolíneas Argentinas”

“No venimos a hacer de esa empresa una caja”, aseguró el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Además en un mensaje a los gremios expresó que “es falso que se venga a precarizar el trabajo”.

“A diferencia de otros gobiernos, nosotrosArgentinas. No venimosy lo demostramos este año y lo seguiremos demostrando con Mario Dell’Acqua (nuevo CEO de la línea de bandera tras la salida de Isela Costantini)”, aseguró el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

“Venimos a que Aerolíneas crezca, cuidar más a la gente, que se desarrolle”, insistió.

“Aerolíneas y Latam venden commodities y tienen que competir con compañías de todo el mundo. Los que supuestamente defienden Aerolíneas deberían tener eso en primer lugar. Tenemos que ir, en la economía argentina, hacia un modelo de productividad. Y la productividad no es que la gente gane menos, la productividad es que nuestras empresas sean competitivas”, agregó.

La puja por la entrada de nuevas líneas aéreas quedó clara la semana pasada durante la audiencia en el Teatro de la Ribera.

Los gremios reclamaron que se firmen convenios colectivos inmediatamente.

Alguno de los encendidos sindicalistas que gritaron contra la posibilidad de precarización laboral se sinceraba con esta decisión del Gobierno.

Pese a ello, Dietrich es optimista. “Se va a arreglar, no va a haber problemas”, señaló el funcionario de Cambiemos.

“Es falso que se venga a precarizar el trabajo. A mí me cuesta entender cómo los representantes sindicales del sector no están acá alentando que esto efectivamente ocurra. Hay empresas que pidieron rutas y que ya operaban antes, y cómo puede ser que antes no precarizaban y ahora sí -se preguntó el ministro-. Claramente no va a haber precarización”.

“Me preocupó cierta prepotencia de algunos representantes sindicales. Hay otros, como el caso de los aeronavegantes, donde el vocero dijo: “Cuenten con nosotros para que haya más trabajo. Y ése debe ser el mensaje. Lo que hacemos es que crezca el empleo en el sector”, finalizó.

“Es como si SMATA (el gremio de mecánicos que domina en las automotrices) se opusiera a la llegada, por caso, de Toyota al país. Es inentendible”, se quejó.

También sonó fuerte la oposición de los colectiveros. “Nosotros vemos un país en el que todos viajen más. Ahora bien, si hoy se ve un colectivo que va de Buenos Aires a Bahía Blanca por la ruta 3, pues se sufre todo el viaje. Pero en unos años, se podrá ir por autopista. Eso hace más competitivos los micros, mejora los tiempos e incentiva a la gente a viajar. Además, la gente no va a Córdoba y se queda; de ahí viaja. Hay un segmento de gente que llega a un lugar y se alquila un auto mientras que otro grupo se toma un colectivo”, agregó, respecto de las oposiciones que se sintieron en la voz de los dueños de empresas de colectivos.

“Acá hay que armar un esquema de transporte de colectivos que tenga tarifas para gente que no va a viajar nunca en avión. Como en Chile, viaja el triple de gente en avión y también el triple en micro”, finalizó.

“Lo que nosotros impulsamos es que todos los que quieran venir a competir acá vengan. Obvio que debemos regular el crecimiento. No sirve de nada ultraofertar una ruta, que se canibalicen ahí y eso no le sirva a nadie. Tenemos que darle sustentabilidad al sistema”, concluyó según La Nación.

Fuente: iProfesional