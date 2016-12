Negrini : “costos, inflación y reforma impositiva son temas pendientes”

Rosana Negrini, presidenta de Agrometal y secretaria de la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, sostuvo a El Campo Hoy que “hacía muchos años que no teníamos un periodo de tanto trabajo, desde el comienzo fue explosivo con muchísima actividad”.

La empresaria agregó que en el 2016 se incorporó personal, desde abril, con horas extras. “La planta estuvo a full y estamos en estos momentos igual, cosa que hace mucho tiempo no nos pasaba. Normalmente la planta en enero cierra, pero no lo vamos a hacer, trabajaremos con vacaciones rotativas”, sostuvo.

¿A qué se debió el brusco cambio que experimentó Agrometal? “Creo que fundamentalmente a una cuestión política, porque le cambió la cabeza a nuestro cliente (al productor)”, manifestó. Y remarcó que sembradoras fue el sector que más mal estuvo en años anteriores; el año pasado se vendieron 1.100 sembradoras entre todas las fábricas del país (algo que antes hacía sólo Agrometal).

Para la titular de la empresa “cuando se les despejó la cabeza dijeron tenemos que reponer; vendimos todo lo que teníamos y podríamos haber vendido un poco más”.

Y destacó que en gran parte se debió a las medidas que tomó el Gobierno Nacional en cuanto a retenciones. “Este período vendimos muchas sembradoras de trigo más que años anteriores, entonces eso también cambia nuestra forma de producción; porque en vez de trabajar sólo tres meses para soja y un poco de maíz; este año lo hicimos para soja, trigo y maíz”, destacó.

Para que el ritmo de crecimiento en el sector continúe, la secretaria de CAFMA sostuvo que “se tiene que cumplir la promesa del gobierno con el tema de las retenciones para que no se empiece a desilusionar la gente. A nivel empresa tenemos muchos reclamos que hacemos que no son sólo de las empresas de maquinarias agrícolas. El costo de producir en este país, una reforma impositiva e inflación; no sólo para maquinarias agrícolas sino para todo el país”.