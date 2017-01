Monzó: “el espacio político en Cambiemos está vacío desde hace un año”

El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, pateó el tablero de Cambiemos cuando pidió hacer política y sumar dirigentes de otras fuerzas (principalmente del peronismo). Ahora, vuelve a la carga: se pelea con Duran Barba y dice que el Gobierno tendrá problemas si no gana las legislativas de 2017. “Buenos Aires es un triunfo que tenemos que garantizar por el bien de todos”, asegura.

Lo hizo en una entrevista con Julio Blanck, periodista de Clarín en el programa “5 en 5”.

-Usted hizo críticas públicas a algunos aspectos del manejo político del Gobierno, ¿no tiene miedo de terminar siendo echado como Prat-Gay?

-No, eso nuca fue un temor. Tengo una relación personal con el presidente de la Nación que está basada justamente en la opinión sincera y no en la hipocresía. Por supuesto que a veces la opinión sincera se expresa en un medio de comunicación y se expande más de lo que uno tenía previsto o a lo mejor en algunos lugares esa expansión no se notaba. Hoy el cargo también hace que un comentario tenga una propagación como tuvo alguno que hice con respecto a la amplitud que debe tener Cambiemos, a la amplitud que tiene que tener nuestro espacio pensando en el año electoral que tenemos en los próximos meses.

-A veces, en lugar de pelearse con la SIDE de Jaime Duran Barba, ¿no habría que pelearse con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, o con el propio Macri que son los que aceptan esas ideas y las aplican?

-No, marca un estilo. Es decir, me parece que está muy identificado en la sociedad el estilo de un consultor y limito sus atribuciones justamente a las de consultor. Creo que cuando hay un exceso en ese rol es cuando cometemos errores. Creo que lo que debemos comenzar a hacer es: basta de crítica y hacer una autocrítica. Hay dirigentes políticos muy importantes en este espacio como Ernesto Sanz, Gerardo Morales, Martín Lousteau, Mario Negri, y muchos otros que me voy a olvidar, Cornejo que es gobernador, Colombi, vamos a ponerlos desde ese lugar que formaron Cambiemos. Nosotros tenemos que volver a lograr que Cambiemos conduzca el espacio desde lo político. Hoy el espacio desde lo político está vacío desde hace un año, desde el triunfo electoral. Hay que hacer una autocrítica a estos referentes a los que estoy nombrando. Lilita Carrió, con quien nos tenemos que reunir en alguna mesa, y conducir políticamente apoyando, al Presidente, apoyando a los gobernadores, pero la conducción política.

-Por las joyas que ha dicho, las que dijo recién, da la impresión que está entre los que creen que sin el peronismo, o sin una parte de ellos, no se puede gobernar la Argentina. ¿Así piensa usted o solamente parece?

-No es así para nada. Sí entiendo, y he dado nombres de personas que en forma particular ellos no me han dicho ni que sí ni que no, es una apreciación personal. Que son dirigentes políticos que han tenido experiencia en el manejo del Estado y tengo la tentación de decir “señores, a estos dirigentes políticos hay que ir a buscarlos”, porque valen. Pero es una apreciación muy personal y muy subjetiva, no abarca al peronismo en general, porque es un partido independiente y ellos decidirán dónde irán en la contienda electoral.

-Yo pienso en Randazzo, ¿a quién más se refiere usted?

-Ya no quiero dar más nombres. Hablé de Perotti también, me parece una persona muy valiosa. Hablé del propio Julián Domínguez, que yo lo sucedo en la Cámara de Diputados. Y después hablé muy bien de la generación que maneja el recinto que son Bossio, Marco Lavagna, y no digo para incorporarlos al Gobierno, digo que en este caso hay una generación que tiene que generar mucho optimismo en la sociedad.

-Si no gana las elecciones de octubre, el presidente y todos ustedes los oficialistas, ¿están condenados a irse en helicóptero?

-No, no estamos condenados a irnos en helicóptero. Pero si no ganamos en la provincia de Buenos Aires, especialmente, en el transcurso de este año vamos a tener dificultades en la negociación de las leyes como lo hemos tenido porque estamos en minoría. Me parece que el triunfo en la provincia de Buenos Aires es un triunfo que lo tenemos que garantizar por el bien de todos.