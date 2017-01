Marcha atrás con la construcción de la Trump Tower de Buenos Aires

“La familia Trump decidió desactivar todas las obras que aún no estaban en marcha fuera de los Estados Unidos”, dijo la desarrolladora YY Development Group. La empresa levantó la Trump Tower en Punta del Este.

Pocos días después de la impactante victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, comenzó a circular un rumor que vinculaba directamente a nuestro país con el magnate del real estate y nuevo mandatario del país más poderoso del mundo: que Trump tenía previsto desembarcar en Buenos Aires con sus torres de lujo. El rumor fue confirmado en su momento a LA NACION: se preveía que comenzarían con “el movimiento de los suelos” a mediados de 2017 y que la torre, que sería de oficinas, se terminaría alrededor del 2020.

El plan parecía avanzado: la torre tendría 35 pisos, un total de 47 mil metros cuadrados, cuatro subsuelos y se hablaba de una inversión de 100 millones de dólares. Sin embargo, el proyecto se desactivó en estos meses y por tiempo indeterminado, pudo saber diario LA NACION de los socios argentinos del magnate.

“La familia Trump decidió desactivar todas las obras que aún no estaban en marcha fuera de los Estados Unidos”, dijeron desde la desarrolladora YY Development Group, a cargo de la construcción de Trump Tower en Punta del Este -que ya está cerca de concluirse- y del proyecto en Buenos Aires.

“La realidad es que por el cambio del mapa político en los Estados Unidos, lo dejamos reservado a los pasos que ellos quieran dar en el futuro. No hay algo que sea concreto”, dijo Juan José Cugliandolo, director general de YY Development Group. “Será una decisión exclusiva de ellos que apenas la sepamos la compartiremos. No sale de nosotros, saldrá del riñón de la familia Trump. Hoy no hay algo en la mira. Hay decisiones estratégicas que tiene que tomar la familia para ver si pueden crecer o no fuera de los Estados Unidos. Respetamos ese proceso natural que tendrán que tener en un año vertiginoso, los primeros meses, y a partir de ahí la marca Trump, tendremos claro para dónde irá. Ojalá sea la Argentina, como desarrollador, nos entusiasmaría, pero hoy por hoy no hay nada concreto”, agregó.