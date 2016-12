Macri: “las denuncias de Carrió a Lorenzetti no representan a Cambiemos”

El presidente Mauricio Macri aseguró que “todas las denuncias que realiza Elisa Carrió contra el titular de la Corte son a título personal de ella”. El mandatario fue más allá al afirmar que “no representan a Cambiemos”, en diálogo con Cadena 3.

“Tiene una larga historia y ella seguirá en los tribunales tratando de probar lo que dice. A mí no me costa, no conozco la mutual ni sabía que existía”, agregó, en referencia a la denuncia de Carrió contra Ricardo Lorenzetti, a quien acusó de cambiar cheques con la AFA.

“No es el Gobierno ni Cambiemos el que tiene como política denunciar sistemáticamente al presidente de la Corte. No está en la tarea de mi Gobierno llevar adelante esas denuncias contra el presidente de la Corte”, resaltó el presidente, dejando bien en claro las diferencias con Carrió en este tema.

En otro orden, y hablando de materia económica, adelantó que lo primero que le encargó al flamante ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, fue una reforma fiscal. “Tenemos que bajar los impuestos, que son distorsivos”, apuntó.

Pese a las dudas tras la salida de Alfonso Prat-Gay, ratificó: “Nosotros creemos en el gradualismo”. Y agregó que la renuncia del ministro fue porque “él no se sintió cómodo” con el trabajo en equipo. “Por eso decidí el cambio”, explicó. “Lo decidí yo porque si hay alguien que no está cómodo eso resiente el trabajo en equipo”, agregó.

Para el final, dejó dos reflexiones. Por un lado, no descartó más cambios en el gabinete. Siempre que haya la posibilidad de mejorar el equipo, se va a hacer. Mi único compromiso es con la gente”, acotó.

Por otro lado, anticipó que en este segundo año les va a exigir más a sus ministros. “Voy a exigir velocidad, mayor capacidad de resolución. La gente que no llega no puede esperar eternamente”.