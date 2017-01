Los usados no pudieron: en 2016 la venta cayó 18%

En diciembre se comercializaron 13.061 vehículos usados en la provincia de Córdoba, lo que significó una baja del 14,1 % en comparación con igual mes de 2015 cuando se transfirieron 15.270 unidades, según la información preliminar.

En tanto, en el año se vendieron 164.256 unidades, un 18% por debajo de enero-diciembre 2015 cuando se comercializaron 200.313 vehículos.

“La venta de usados finalizó el año con una baja del 18%; una cifra importante para la actividad. No obstante, en los últimos meses se notó un mayor movimiento en las agencias que realizan un tercio del total de las operaciones”, dijo Germán Scaramuzza, presidente de la Cámara del Comercio Automotor de Córdoba (CCAC). En ese sentido, aclaró que quienes venden sus unidades de manera particular no ajustaron los valores a las nuevas condiciones del mercado, mientras que las agencias sí lo hicieron.

Además, destacó que Banco de Córdoba (Bancor) renovó la línea de crédito personal para la compra de usados, con las mismas tasas: 27% anual a 24 meses 29% a 36 meses y 31% a 48 meses; guarismos que pueden mejorar en función de la evolución de tasas del BCRA.

Córdoba mantuvo el segundo lugar en participación, con casi 11% del total, después de provincia de Buenos Aires. En tercer lugar se ubicó Capital Federal con 9,76% y luego Santa Fe con 9,15%.