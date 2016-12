El primer juego de Nintendo diseñado específicamente para teléfonos inteligentes sobrepaso el record del Pokémon Go: 40 millones de descargas en cuatro días, mientras que al juego desarrollado por Niantic tardó 11 días en llegar a esa marca.

No es poca cosa para Nintendo en la carrera para dominar el mercado de los juegos mobile que, según analistas, vale US$ 36,6 mil millones. Ya en su primer día en el Apple Market, el juego del plomero italiano ganó US$ 5 millones, según el portal Venture Beat. Todo esto sólo en iOS, a diferencia del Pokémon. Eso sí: lo lanzaron a escala global, mientras que el otro juego fue lanzado de país en país (generando bastante histeria mediática).

Con estas descargas de sus primeros días, la consultora Sensor Tower estima que ya generó US$ 21 millones de ganancias, lo que sorprende ya que por el momento el juego no incluye microtransacciones, sino que permite que el jugador lo utilice gratis en los primeros tres niveles, y para desbloquear el resto del juego hay que pagar US$ 10.

Habrá que ver lo que sucede cuando las descargas se detengan y Nintendo tenga que buscar nuevas formas de hacer ganancias con su juego. ¿Nuevos niveles? ¿Versiones específicas del jeugo, como sucede con el Angry Birds? Y, claro, todavía falta que lo lancen en Android…

Fuente: Infotechnology