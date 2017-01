Las startups que están impulsando la industria anti-drones

Mientras la demanda de drones no deja de crecer, hay un sector importante que quiere acabar con ellos. De ahí que la industria anti drones cada vez cobre más fuerza. Estas son las startups que la están impulsando.

En España se ha disparado el número de compañías y usuarios que operan condrones, llegando a 1.844 naves según la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AEASA). Una tendencia que se repite a nivel mundial: en Estados Unidos se calcula que para 2021 el mercado de estas naves moverá 5 mil millones de dólares.

Si bien la demanda de drones no deja de crecer, también empieza a surgir otra que quiere precisamente acabar con ellos. Esta “contra-industria” de los drones la están impulsando startups de todo el mundo, que ofrecen diversassoluciones para evitar que estos aparatos vuelen por zonas que no están permitidas o donde no son bien recibidos.

Y es que, aunque muchos de los drones se emplean con fines lúdicos, hay un sector implorante (desde empresas a organizaciones criminales) que les están dando usos bastante más serios, como contrabando, lanzamiento de bombas o espionaje.

Suponen pues una amenaza que no sólo afecta a territorios que están en combate (como ocurre en Ucrania, Siria o Turquía) sino que esconde intereses económicos que violan leyes de privacidad o de pilotaje.

Como ocurre en otros campos tecnológicos, el de los drones está avanzandomás rápido que la legislación, y hay regiones donde existen lagunas acerca de los límites aéreos y el uso que se les puede dar. Mientras que en España la regulación es bastante estricta, en otros países como Australia la normativa es bastante laxa y permite que cualquiera pueda volar naves no tripuladas de hasta 2 Kg sin entrenamiento, seguro, registro o certificación alguna.

Industria anti-drones: protagonistas

Antes la falta de recursos legales, hay muchos que están recurriendo a los servicios de estas empresa y startups “anti-drones” para defender sus intereses.

Existen técnicas para detenerlos, desactivarlos o golpearlos, al gusto del consumidor, aunque algunas emplean recursos más rudimentarios que otras. Como la holandesa Guard From Above, cuyas rapaces están sirviendo a la policiía nacionales de aquel país para que ataquen a los drones sospechosos desde el cielo.

tras técnicas más innovadoras emplean cámaras, detectores de señal Wi-Fi y escáneres de radiofrecuencia para monitorear pasivamente los aviones no tripulados dentro de áreas designadas, como hace la empresa alemana DeDrone.

TeleRadio Engineering, startup de de Singapur, utiliza señales de radiofrecuencia en su dispositivo SkyDroner para rastrear y controlar aviones no tripulados y un feed de vídeo para confirmar objetivos visualmente.

Aunque una de las técnicas más avanzadas es la que emplean en la startuptaiwanesa DroneVision, que se anticipa a la frecuencia antes de que la nave entre en el perímetro vigilado. Después bloquea las señales GPS y la transmisión de vídeo del dron, y le obliga a regresar al punto desde donde despegó.

Principales clientes

La clientela de estos servicios es muy variada, desde la más evidente, como agencias de inteligencia, hasta gobiernos u hoteles de lujo. En Oriente Medio, estos complejos turísticos están empezando a tener muchos problemas con los drones, porque toman fotografías de sus huéspedes más famosos, como estrellas de Hollywood.

Ahora el reto de la industria “anti-drones” esta en desarrollar dispositivos más ágiles y ligeros, para atacar a las naves indeseadas consigilo y sin ser vistos.

Fuente: TicBeat