Las diez aplicaciones que hicieron furor en el 2016

La era de las aplicaciones no empezó este año. Pero ciertamente el 2016 es otro de los años que refuerza la presencia de las aplicaciones en todos los aspectos de la vida. Algunas de estas aplicaciones tuvieron mejor desempeño que otras, ya sea por innovación, por dinero recaudado o por ser el líder de su propio segmento o “rubro” de Apps. A continuación presentamos diez de las más importantes del último año.

Snapchat

Esta aplicación, la preferidad para comunicarse entre los más jóvenes, vió la luz en 2011 pero este año terminó de reforzar su reinado. En marzo de este año, la aplicación inventó el concepto de “chat 2.0”, que incluye la exitosa rareza de que las conversaciones no se guardan en ningún lado; asegurando tanto la privacidad como la seguridad de los mensajes enviados. También cabe destacar la integración de filtros y “máscaras” que los usuarios recibieron con los brazos abiertos.

Se espera que la aplicación recaude unos mil millones de dólares durante el año próximo en la forma de revenue por publicidad.





Pokémon GO

El videojuego/aplicación sobre los monstruos de bolsillo nipones tomó al mundo por sorpresa. El videojuego fue el primero de su clase (realidad aumentada) en alcanzar notoriedad a nivel global y se convirtió en un tema de conversación en cualquier grupo. La aplicación funciona usando la geolocalización para, avatar de entrenador Pokémon mediante, atrapar a las criaturas y conquistar locaciones específicas que funcionan como bases de alguno de los tres equipos en disputa. La aplicación, que estaba en una fase casi beta, logró la envidiable cantidad de 80 millones de descargas en pocos días. Hoy, está en descenso pero los programadores siguen agregando funciones y mejores y cualquiera día podría tomar por sorpresa a los smartphones de todo el mundo nuevamente. Sin dudas, una de las aplicaciones estrella de este año.





WhatsApp

Es cierto que WhatsApp no es una aplicación novedosa. Pero, tras sus siete años de existencia, es actualmente una de las herramientas informáticas de comunicación más importante del mundo. De acuerdo a un relevamiento reciente de SimilarWeb, que incluyo a más de 180 países, la App de mensajería instantánea era la opción preferida por un 55% de los encuestados. Además, hay que reconocer que no paró de evolucionar. Sólo en este año agrego dos funciones clave que le permiterion adaptarse y seguir reinando en el mundo de las App de mensajes: las videollamadas y la encriptación end-to-end que asegura el anonimato y la seguridad.





Prisma

El éxito de las máscaras y los efectos de Snapchat demostró que los consumidores disfrutan de jugar con sus fotografías y videos. Entender esto fue lo que diferenció a Prisma de las otras aplicaciones de retoque y modificación de imagen y video; que por lo general se dedican a detalles estéticos o de luces sin ofrecer demasiada variedad. Gracias a una poderosa familia de algortimos, Prisma ofrecía todo tipo de efectos para las imágenes y las transformaba en verdaderas obras de arte.





Fast, de Netflix

Fast.com, una aplicación y sitio web creado por Neflix, no propuso nada particularmente nuevo. Pero sí hizo lo que otras tantas Apps hacían de manera efectiva y confiale. El objetivo de Fast es dar información certera respecto a la potencia de una conexión de Internet en algún dispositivo sea móvil o no. idealmente pensado para ser usado con Netflix, la App provee la información para que el usario la use como más desee. Una solución eficiente y confiable a un problema sencillo pero cotidiano.





Reddit

Reddit es una red sociaal/foro que funciona casi como un rejunte de todo lo que pasa en la web. Muchas noticias, memes o cualquiera cosa que componga la cultura de Internet suele aparecer en Reddit antes que en medios más populares como Facebook o Twitter. Hasta este año, la única alternativa al sitio web de Reddit eran aplicaciones no oficiales. Pero con el lanzamiento de la App oficial de la plataforma se posiciona como uno de los software más deseado por la comunidad de internautas.





Uber

Posiblemente una de las menos exitosas comercialmente, pero la más controversial de todas. La aplicación Uber llegó a nuestro país este año para iniciar un poderoso debate sobre el trabajo, la tecnología, las regulaciones estatales y el poder de los consumidores. El debate llegó hasta el terreno judicial, paro de taxistas y manifestaciones incluidas. Sin lugar a dudas una de las App que más dió que hablar este año.





Pandora

Entre las aplicaciones con más descargas en este año se encuentran los nombres de los grandes jugadores coo Facebook, Netflix o Snapchat. Pero, ocupando el puesto 6 de entre los 10 más ganadores, se encuentra Pandora. La aplicación ofrece servicios de música y radio por streaming y se convirtió en la preferencia de muchos usuarios, y esto le redundó en un puesto entre los grandes gigantes del mundo tech. ¿El número mágico? 27,3 millones de descargas en período de enero a junio.





Google Photos

El servicio de almacenamiento de Google se convirtió rápidamente, por ser simple e intuitivo, en una opción de preferencia para muchos usuarios que necesitan hacer backups de sus archivos de imagen. Además del espacio casi ilimitado, la aplicación recibió varias mejoras a lo largo del año (como mejores filtros para buscar entre los albúmes, generar gifs y crear videos cortos con las imagenes). Por último, es una aplicación optimizada bastante bien para los dispositivos móviles.





Google Allo

Otra aplicación de la gran G que no funciona tan bien como su antecesor, pero se lleve el premio por innovar. Aplicando la tan mentada Inteligencia Artificial, la aplicación de Google intenta responder inteligentemente a los mensajes. Incluso puede responder ante una fotografía u otros elementos más complejos que un mensaje escrito. La App también incluye un asistente virtual que intenta interpretar los contextos y ofrecer información relevanet para la conservación (por ejemplo recomendar un restaurant, si se está hablando de ir a cenar).