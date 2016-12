Las definiciones de Dujovne (inflación, tipo de cambio y Donald Trump)

(Agencias) En la conferencia de prensa junto al jefe de Gabinete Marcos Peña y su par de Finanzas Luis Caputo, el flamante ministro de Hacienda Nicolás Dujovne hizo gala de su destreza como comunicador, sometiéndose durante más de una hora a las preguntas de los periodistas.

Dujovne expuso los objetivos de su gestión, se refirió a la situación de la economía y tocó temas más polémicos, como su supuesta relación con el magnate electo para la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump o la posibilidad de que existan conflictos de intereses por su actividad privada. A continuación, las principales definiciones:

Déficit fiscal

“Mi objetivo es continuar con el programa económico del presidente Macri. Nosotros ya contamos con un presupuesto votado por una amplia mayoría del Parlamento para este año. Entonces yo parto con el principal desafío que es cumplir con este presupuesto que representa las preferencias de nuestro Congreso y la sociedad”.

“Ahora, nosotros pensamos que producto del excelente resultado que estamos teniendo con el proceso de exteriorización de capitales lanzado por el gobierno, es probable que tengamos una mejora en los ingresos en 2017 superior a la que teníamos presupuestada, y en ese contexto yo creo que una de las principales cosas que a mí me gustaría lograr en este primer año es que si tenemos un exceso de recursos por sobre lo presupuestado, dedicar esos recursos a disminuir el déficit que teníamos presupuestado, de 4,2%”.

Inversiones

“Esta es la primera vez en los últimos 25 años en los cuales con una economía con un PIB que se está contrayendo, uno de los componentes de la inversión, el componente maquinaria y equipo, va a mostrar un crecimiento positivo: eso nos está hablando de la confianza de los inversores en el cambio de ciclo. Eso nunca se había visto antes en la Argentina”.

Inflación

“Los logros obtenidos en la segunda mitad del año son muy importantes: el logro del equipo del presidente Macri en materia inflacionaria es excelente. En la segunda mitad del año la inflación ha promediado 1,5% por mes. Ese es un ritmo anualizado de 19%. (…) Muy cerca ya de la meta del Banco Central para el año que viene, que es del 17%. No hay que cantar victoria, es un proceso largo, difícil, pero acá también el intento que está haciendo este Gobierno es bajar la inflación sin barrer la basura debajo de la alfombra, porque se está haciendo, número uno, con tipo de cambio flotante, sin fijar el tipo cambio”.

Tipo de cambio

“El tipo de cambio real de la Argentina, medido en términos multilaterales -comparando lo que ha pasado con el tipo de cambio de la Argentina con el tipo de cambio de nuestros socios comerciales, nuestra inflación y la inflación de nuestros socios comerciales-, tenemos un tipo de cambio que es por lo menos 15% más competitivo que el año anterior, y si a eso le sumamos la eliminación de las retenciones, que en promedio sobre la canasta exportadora pesa casi 9%, y además algunas mejoras de logística sobre todo en puertos, la Argentina ha mejorado notablemente su competitividad este año. Claro, el punto de partida era muy malo. Pero si uno mide lo que ha hecho este gobierno por la competitividad para los exportadores es un paso muy importante, que hay que seguir consolidando, y no enfocarse solamente en el tipo de cambio”.

Donald Trump

“Hace muchos años conocí a unos de los hijos del presidente Trump, Eric. Y esa relación que también compartía mi cuñado, llevó a que mi cuñado -que se dedica a los desarrollos inmobiliarios- inicie la construcción de una Trump Tower en Punta del Este y el estudio Dujovne-Hirsch, que son mis padres, fueron los autores del diseño de esa torre. A eso se limita mi relación.

Conflicto de intereses por su actividad privada

“Durante esta semana yo me he dedicado a cerrar toda mi actividad profesional. He cerrado mi consultora. Esencialmente, no creo en los economistas que van a la función pública y dejan sus consultoras abiertas en forma paralela. Me parece que hay que ser y parecer. Yo he decidido abandonar mi actividad profesional en ese campo. He renunciado a la sociedad mediante la cual junto a Carlos Pagni producíamos un programa en TN, he renunciado a ser columnista de La Nación, he renunciado al Senado, he renunciado como director independiente en otra empresa”.