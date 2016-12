La CAME señaló una caída en las ventas navideñas

Un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), registró una baja del 2,1 por ciento en las ventas minoristas destinadas a la Navidad.

Desde la CAME se ponderó la exención de Ganancias en el aguinaldo, el bono compensatorio a jubilados, el plus salarial asignado por el sector privado, el Ahora 18, el Ahora 12 y los acuerdos CAME-ATACyC para dar 12 cuotas sin interés. Pero a pesar de ello no se alcanzó a superar los números del 2015 aunque con movimientos dispares.

El estudio de la entidad empresaria marcó que las zonas fronterizas fueron “las más complicadas”. Entre ellas se destacó Mendoza en cuyo fin de semana “pasaron entre 22 y 25 mil mendocinos (10 mil más que en un fin de semana habitual) a comprar juguetes e indumentaria a Chile”.

“El comportamiento general de esta navidad fue de gastar y regalar, pero ahorrando todo lo posible. Eso implicó que aquellos comercios con promociones agresivas, tipo 2×1, 3×2, o 30%-40%-50% off, estaban llenos de gente, mientras que aquellos sin ofertas, vacíos”, detalló CAME.

Dentro de los diferentes rubros se destacaron: ‘Jugueterías y Librerías’, y ‘Videojuegos, consolas, accesorios e informática’. Asimismo se dio cuenta de que la venta de indumentaria y calzado infantil “recuperó dinamismo en relación al poco movimiento que mantuvo desde enero”.

“El ticket promedio se ubicó en $530 esta navidad, 23,2% por encima de 2015. Con una inflación anual que promedió el 40-43%, queda en evidencia que la venta en esta oportunidad obligó a muchos comercios a bajar precios y ceder rentabilidad a cambio de obtener liquidez y captar demanda”, se señaló en el documento publicado.