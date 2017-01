José Nun: “Cristina no formó herederos porque se cree iluminada”

El ex secretario de Cultura de Néstor Kirchner señaló que la influencia de la expresidenta en el peronismo “va a desaparecer en el corto plazo”.

El politólogo José Nun, quien fue el primer secretario de Cultura del kirchnerismo, analizó los cambios en el peronismo tras la derrota en 2015 y anticipó que la influencia de Cristina Kirchner en el movimiento justicialista “va a desaparecer en el corto plazo”, ya que su imagen es “muy débil”.

En su balance sobre las últimas décadas del peronismo, el intelectual consideró como particularidad que el peronismo es una suerte de “elegido”, un papel que “trataron de (Carlos) Menem, Néstor Kirchner más recatadamente y Cristina, más sonoramente”.

En este sentido, advirtió que la ex mandataria no logró formar herederos al poder “porque ella se considera la iluminada”.

“Este tipo de movimientos no constituye sucesores. No se ocupó Mussolini de dejar un sucesor. Perón lo dice con todas las letras: los grandes líderes no se hacen: se nace. Ése fue el error de Néstor Kirchner”, sostuvo Nun en una entrevista al diario La Nación.

“Yo fui el único funcionario que, antes de que se definieran las candidaturas de 2007, dije que Néstor era mejor candidato que Cristina. En los pasillos me querían matar”.

Por lo tanto, el ex secretario de Cultura aseguró que “la influencia de Cristina Kirchner “va a desaparecer a corto plazo” en el movimiento que lideró en los últimos años. “No tiene en estos momentos dominio de la calle ni en el Poder Legislativo. El 30% de imagen positiva que le atribuyen a Cristina es de una debilidad extrema”, consideró.