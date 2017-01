Giacobbe vaticina que el oficialismo “no va a tener ningún problema en ganar las elecciones”

Además el analista admitió que en el electorado y entre los inversores existe “un terrible temor de que vuelva Cristina”. Agregó que la ex presidente no tiene peso en Mendoza.

El analista político Jorge Giacobbe aseguró hoy que de no ocurrir “ningún derrumbe inesperado”, el oficialismo “no va a tener ningún problema en ganar las elecciones” al sostener que hoy por hoy el PRO “no tiene con quien perder”.

Giacobbe reconoció que existe en el electorado y entre los inversores “un terrible temor de que vuelva Cristina (Kirchner)” y reveló que “todo el mundo está esperando las encuestas para saber cuanto mide la expresidenta.

En diálogo con Radio La Red, el analista político precisó que esta polaridad entre Macri y CFK “no permitió que se construya una tercera opción”.

“De no ocurrir ningún derrumbe el Gobierno no va a tener ninguna dificultad de ganar las elecciones, simplemente porque no hay con quien perder. La polaridad es Mauricio Cristina. El PRO roza el 47% o 48% de los votos y el cristinismo tiene su máxima expresión en la provincia de Buenos Aires, no es así ni en Córdoba, ni en Mendoza ni en San Luis”, analizó.