La Cámara de Desarrollistas Urbanos de Córdoba (Ceduc) comunicó la evolución de las operaciones en los inmuebles correspondientes al mes de noviembre pasado.

En el informe que elaboró la consultora Economic Trends se destaca que el total de ventas financiadas y no financiadas durante noviembre de 2016 fue un 11.5% inferior al nivel registrado en noviembre de 2015, con menores ventas totales (financiadas y no financiadas) de departamentos y casas (-7.1%) y de lotes (-26.2%), y mayores ventas totales de cocheras (+33%).

Fuerte caída de las ventas financiadas

Analizando el reporte de la Ceduc se constata que las ventas no financiadas (departamentos y casas, cocheras y lotes) durante el mes de noviembre de 2016 fueron un 4.2% inferiores a las registradas en noviembre de 2015, con mayores ventas no financiadas de departamentos y casas (+40.3%) y de cocheras (+48.1%), y menores ventas no financiadas de lotes (-32.9%).

Las ventas financiadas (departamentos y casas, cocheras y lotes) durante el mes de noviembre de 2016 fueron un 31% inferiores a las registradas en noviembre de 2015, con menores ventas financiadas de departamentos y casas (-50.9%) y de cocheras (-40%), y mayores ventas financiadas de lotes (+52.6%).

El total de ventas financiadas y no financiadas durante los últimos 3 meses fue un 6% inferior al nivel registrado durante los 3 meses previos, con menores ventas totales (financiadas y no financiadas) de departamentos y casas (-11.6%) y de cocheras (-1.3%), pero mayores ventas totales de lotes (+9.7%).