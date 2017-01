Faena y su visión del marketing: “es la peste de todo”

El empresario ofreció su particular visión del marketing en medio de los desarrollos que lleva adelante en Miami. Por qué es anti-marketing.

Con una inversión de US$ 1000 millones revolucionó South Beach. El Faena District es el nuevo epicentro urbano de siete manzanas distribuidas sobre la tradicional Collins Avenue entre 32 y 36, el océano Atlántico e Indian Creek.

Es la primera vez que un barrio tiene nombre de un argentino y que confluye su art forum de 4000 metros cuadrados con las residencias que están en plena construcción. “Estamos llevando la voz desde el sur hasta Miami, una de las ciudades más importantes del mundo, para que sea escuchada. Y demostrando, una vez más, que las ideas que vienen del corazón son imparables”, aseguró Alan Faena a La Nación.

Sin embargo, en medio de los proyectos y de las inversiones, tuvo tiempo para hablar de marketing:

-¿Qué lugar le da al marketing?

-Para mí el marketing es la peste de todo. Es como el bullshit, es lo que destruye las ideas. Vivimos en el mundo del marketing, que es el mundo de las mentiras. Soy anti-marketing.

-¿Qué entiende por marketing?

-El marketing es decir algo que vos pensás porque los demás lo quieren escuchar. Entonces no sale de tu corazón. Acá no diseñamos. Porque el diseño es sólo marketing, y al momento que lo terminaste va a venir otro que va a hacer algo mejor y va a hacer otra cosa. Nosotros tenemos que encontrar la semilla del corazón y desde allí crear. El marketing es uno de los peores males de estos 40 años.

-¿Con qué definición se ve reflejado?

-Acá se agradece al hacedor. Acá se nota la importancia de esa palabra, que comulga con la palabra creador. No hay una palabra como hacedor, the maker… Yo les cuento la importancia de la palabra hacedor, porque podés crear, pero después llevarlo a la práctica, con potencia, transmitirlo, eso es tarea del hacedor.

-¿Qué ejemplos concretos de marketing lo desvelan?

-A veces se contrata gente del marketing para que haga parecer algo que no sos, entonces ya empezamos mal. Es como que me pongas a mí un traje y me digas que soy ahora un hombre del real estate.