En menos de un mes estará en funcionamiento BA Taxi

Luego de varios anuncios en este sentido, finalmente ya está funcionando BA Taxi, al menos para los choferes. Esto quiere decir que los conductores pueden darse de alta aunque el sistema al momento no está disponible para los pasajeros.

BA Taxi es la respuesta oficial del gobierno porteño frente a las aplicaciones como Uber, Cabify y Easy Taxi. A través de ella, aquellos que quieran solicitar un taxi podrán hacerlo a través de está App que no tiene costo para el usuario, mientras que el chófer tendrá que pagar la comisión de la tarjeta de crédito cuando los pasajeros elijan abonar a través de este medio.

Por el momento, según datos revelados en la conferencia de prensa del lanzamiento oficial del sistema –que tuvo lugar en la sede del ministerio de Modernización de la Ciudad, frente a Parque Lezama-, ya hay anotados 700 chóferes listos para recibir solicitudes de viajes a través de la aplicación. Andres Freire, titular de Modernización, indicó que cuando haya 2.000 la App será habilitada para que los pasajeros pidan taxis. “Será en cuatro semanas, pero puede ser antes”, indicó.

Diego Santilli, vicejefe de Gobierno, comentó que era una respuesta ante los reclamos de mayor seguridad en los viajes. “Todas las chicas que al subir a un taxi le sacaban la foto a los datos del chofer o avisaba que ya estaba viajando ahora van a tener todos los datos en la aplicación. Queremos que la gente se sienta segura”, expresó.

Este nuevo sistema le permitirá al gobierno porteño, además, llevar a cabo una capacitación personalizada de aquellos conductores que tengan bajan calificaciones por parte de los usuarios, una visible mejora a los controles obligatorios que se realizan de manera anual pero que no se enfocan en los déficits específicos de cada chófer. La App también funciona como un nuevo método de control de la legalidad de los taxis ya que “el sistema no te deja loguearte si no tenés, por ejemplo, la VTV al día”, indicó el titular de Transporte.

La App tiene en cuenta la existencia de flotas de taxis –esto es, una persona que es dueña de muchos vehículos con licencia o una administradora que gestiona vehículos de diferentes dueños-. “Cuando el peón se da de alta, el sistema ya sabe en que flota trabaja y le da la oportunidad de loguearse en el auto que le tocó manejar ese día. Y si cambia de flota o de dueño, tiene que darse de alta nuevamente”, desarrolló Freire.

Así funciona:

Para que BA Taxi pudiera ser desarrollado, el gobierno porteño necesito del consenso de la Legislatura para adaptar la regulación vigente –lo que sucedió el pasado mes de Septiembre del año pasado-, que antes indicaba que sólo podía pedirse un taxi levantando la mano en la calle o solicitándolo a través de una empresa de radiotaxis. “El radiotaxi es un sistema que va quedando obsoleto”, dijo Méndez. Sin embargo, estas compañías tienen servicios adicionales que no pueden (por ahora) ser brindados sin una estructura detrás, como las cuentas corrientes empresariales.

En Uber “perdieron la oportunidad de entrar al sistema y operar dentro de la legalidad”, declaró Freire en una entrevista televisiva. La solución BA Taxi busca que se pueda utilizar el servicio “de manera simple, ágil y segura”.

Costos y requisitos



Esta es la versión para los chóferes

Si bien los pasajeros no deberán pagar un costo extra por solicitar un vehículo a través de la App (a diferencia de lo que ocurre con los radiotaxis, que cobran un plus), los chóferes deberán afrontar la comisión por el cobro con tarjeta de crédito. No hay una cifra oficial aún, pero en off se estima que el costo para el chófer rondará entre el 3% y el 4%, muy por debajo del 9% que pagan los comercios. “No son las mismas estructuras, por eso consideramos que no se puede pagar lo mismo. Esperamos que el Gobierno haga un acuerdo bueno con las empresas de tarjetas. Mientras más taxistas seamos, podrán negociar mejor”, sostuvo el titular del gremio que agrupa a los conductores de taxi, José Ibarra, según publicó el matutino Clarín.

El chófer, al darse de alta, deberá ingresar un número de CBU. Las transacciones serán procesadas por MercadoPago, dato que fue confirmado por la empresa creada por Marcos Galperín.

Fuente: Infotechnology