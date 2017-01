El año que viene Despegar.com debutará en Wall Street.

El año 2016 será finalmente el año del debut de Despegar.com en Wall Street. Siguiendo los pasos de MercadoLibre y Globant, la agencia online de viajes más grande de América latina, se prepara para realizar una primera oferta pública de acciones (o IPO, en sus siglas en inglés) y comenzar a cotizar en el Nasdaq.

“El IPO no es un fin en sí mismo, sino un paso más en el desarrollo de la empresa. La idea es hacerlo a fines de 2016 o a lo sumo a principios de 2017, con el objetivo de devolverle la liquidez a los inversores que confiaron en nosotros. Cuando se haga el IPO la intención es que todos los socios vendamos el 10% para mantener nuestra participación en la empresa y no está en los planes la salida de ninguno de los accionistas. Hoy somos una empresa privada en la que participan varios fondos e inversores”, explicó Roberto Souviron, fundador y CEO de la compañía que este año cerrará con una facturación de US$ 4000 millones.

Souviron asegura que, atraso cambiario mediante, en 2015 la filial argentina se convirtió en la estrella de la multinacional que opera en 21 países. La contrapartida fue el mal año que tuvo Decolar.com (la división brasileña) tras la devaluación del real que impactó fuerte en la venta de pasajes al exterior. Para 2016 en el grupo dan por descontado que con el nuevo valor del dólar, el escenario local será mucho más parecido al de Brasil que al boom de viajes al exterior que se vivió en la Argentina en el último tiempo.

“En 2015 nos fue muy bien en la Argentina y duplicamos la facturación en dólares. Y esto se explica porque somos un termómetro del tipo de cambio. Cuando vendemos más es porque el tipo de cambio se empieza a retrasar. Fue todo lo opuesto a lo que nos pasó en Brasil, donde el mercado de pasajes internacionales cayó mucho después de la devaluación del real, lo que se tradujo en un crecimiento en órdenes, pero una baja en facturación. A nivel local, en las últimas semanas ya habían empezado a bajar las ventas porque la gente sabía lo que se venía y que todos los gastos les iban a llegar con el nuevo precio del dólar. Y para 2016 vemos un escenario en la Argentina parecido al de Brasil.”

Fuente: La Nación