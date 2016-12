Dilma: “todos en Brasil dicen que quieren sacar a Temer”

La ex presidenta aseguró que la idea está instalada en el país. “De manera legítima, antes del 1° de enero”, agregó la ex mandataria.

Dilma Rousseff llegó a la Argentina justo en momentos en que el empresario Marcelo Odebrecht, especialmente involucrado en el escándalo del Lava Jato y Petrobras, reveló por medio de ese acuerdo judicial, y por primera vez, el pago de US$ 35 millones en sobornos en Argentina durante el pasado gobierno kirchnerista.

Invitada por dos universidades, UMET y UNGS y el centro de estudios Clacso, dijo a Clarín que no puede hacer comentarios sobre esa novedad. “Todavía no hay información oficial. Aún en Brasil, donde hay una tradición de filtraciones, no la hubo sobre esto”.

-Odebrecht también habría denunciado pagos ilegales a la campaña del 2014 que usted ganó con Michel Temer. ¿Eso pondría al actual presidente en una zona de riesgo?

-Todos tenemos la certidumbre de que es fundamental que se investigue la corrupción. Pero también que se mantengan las reglas democráticas y jurídicas. Para que se pueda hacer una evaluación correcta, es preciso que las denuncias sean investigadas a fondo y que transcurran los procesos. Sé lo que publican los diarios. Los leo y también los argentinos.

-¿Cree Ud. que la desplazaron para desactivar la causa del Lava Jato?

-Creo que la razón principal no fue esta. La principal es que se busca volver a un Estado mínimo y un modelo neoliberal que fue interrumpido cuando Lula llegó a la presidencia.

-Usted dijo, hace pocos días, que había un golpe en marcha contra Temer ¿Lo sigue pensando?

-No soy yo quien lo dice. Es todo Brasil, inclusive la hinchada del Flamengo y el Corinthians. Todos dicen que hay una intención de sacar al presidente Temer, entre comillas legítimo, a partir del 1º de enero. La razón es que a partir de entonces, la elección pasa a ser indirecta (elige el Congreso). Todo lo que quieren es evitar las elecciones directas.

-Pero no para el 2018…

-Para evitar lo que ellos temen en el 2018, iniciaron 5 procesos contra Lula. Lo que pretenden es condenar a Lula para que no sea candidato.

-¿Por qué sacar a Temer? ¿Cuál es la necesidad?

-Hay varias posibilidades. Una es la elección directa, que no va a ocurrir. La otra es transformar a Temer en un títere y la tercera es que salga y suban quienes están por detrás de él.