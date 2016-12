Cuestionan acuerdo que limita producción petrolera de la OPEP

(EFE – Reuters).-Goldman Sachs, Société Générale y Julius Baer reiteran sus previsiones sobre el precio del crudo tras el acuerdo de la OPEP.

Las primeras valoraciones de los analistas a la decisión de la OPEP de congelar su producción de crudo relativizan su impacto. La reacción inicial fue mucho más contundente por parte de los inversionistas. Prueba de ello son las alzas de hasta el 6% que registró el precio del crudo nada después de conocerse el acuerdo alcanzado en Argelia.

La sesión de hoy enfría esta tendencia. El barril Brent choca con el nivel de los US$ 49, mientras que el barril tipo West Texas, de referencia en Estados Unidos, sufre para consolidar los US$ 47.

El banco más influyente en el mercado de commodities, Goldman Sachs, no dudó esta mañana en reiterar su apuesta ‘bajista’ sobre el petróleo. El banco estadounidense mantuvo sin cambio sus previsiones sobre el precio del crudo para fines de año.

Si se cumplen sus estimaciones, el barril tipo West Texas se situaría a fines de diciembre en los US$ 43, por debajo de su cotización actual. Sus efectos se podrían retrasar a 2017, cuando un cumplimiento estricto de las cuotas podría elevar el precio del barril entre US$ 7 y US$ 10. Las proyecciones de Goldman Sachs no están muy alejadas de una escalofriante realidad: la acumulación de reservas a nivel mundial se encuentra en niveles record. Hay petroleo almacenado por todas partes, fácil de obtener en caso de cualquier emergencia mundial que se produzca. Incluso esta distribución de petroleo almacenado hace que la logística sea el escenario ideal, ante la eventualidad de que estalle una guerra mundial.

Los analistas de Goldman Sachs destacan que incluso aunque la OPEP ratifique finalmente la congelación de su producción, “a largo plazo nos mantenemos escépticos sobre la implementación de las cuotas propuestas”.

Apuntan además que si los países de la OPEP son estrictos esta vez en el cumplimiento de los límites establecidos, un repunte de los precios propiciaría a su vez un incremento de la producción, a mediano plazo, por parte de los países no pertenecientes a la OPEP.

Los analistas de Goldman Sachs no son los únicos que mantienen sin cambio sus previsiones sobre el precio del crudo después del acuerdo alcanzado en la OPEP. Los expertos de Société Générale reiteran sus estimaciones anteriores, que contemplan un precio del barril de Brent de US$ 50 en el último trimestre del año.

El banco francés sostiene que, en la práctica, las cuotas pactadas en Argelia implicarían un recorte mínimo, inferior al medio millón de barriles diarios, en la producción de la OPEP, dependiendo del bombeo de países especialmente inestables en los últimos tiempos, como Libia y Nigeria.

Lo limitado de este ‘recorte’ de producción lleva a los analistas de Société Générale a destacar como lo más relevante de la reunión de Argelia el pacto entre Arabia Saudita y el resto de países de la OPEP para volver a tener un papel activo en el mercado del petróleo.