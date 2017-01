Con una tarifa de US$ 128 ida y vuelta entre Mendoza y Santiago, comenzó a opera la low cost chilena Sky

Partirá desde la provincia los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos. El vuelo tendrá una duración de una hora y utilizará un Airbus A319, con capacidad para 150 pasajeros.

La aerolínea chilena de bajo costo Sky inauguró su nueva ruta Mendoza-Santiago que, a partir de ahora, volará los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos entre ambas ciudades. El vuelo tendrá una duración de una hora y utilizará un Airbus A319, con capacidad para 150 pasajeros.

El avión partió de la capital chilena a las 18.10 y arribó a la Mendoza a las 19.10. En el renovado aeropuerto El Plumerillo, ejecutivos de Sky y autoridades del Ente Mendoza Turismo (Emetur) acompañados por la reina nacional de la Vendimia, Giuliana Lucoski, recibieron cálidamente a la tripulación y a los viajeros a bordo.

El grupo realizó un intercambio de obsequios que, como no podía ser de otra manera, consistió en vinos de Argentina y de Chile.

“Agradecemos en nombre del Gobierno de Mendoza a la aerolínea Sky por comenzar a operar en nuestra provincia. El ingreso de nuevos jugadores en el mercado comercial aéreo nos permite salir de una situación oligopólica y que el pasajero salga beneficiado. Más conectividad se traduce también en más negocios y en más trabajo, para un país como el nuestro que tanto lo necesita”, afirmó el vicepresidente del Emetur, Lucas Quesada.

Por su parte, el director de Promoción Turística de la provincia, Marcelo Montenegro, agregó: “El aeropuerto de Santiago es el más cercano para nosotros y es importantísimo tener más vuelos diarios conectándonos con la capital chilena, ya que allí llegan turistas de todas partes del mundo. Por supuesto que también es fundamental para los mendocinos, que tendrán más posibilidades de viajar al exterior”.

La country manager de Sky Airline en Argentina, Andrea Jans, señaló: “Esta nueva ruta permitirá a los chilenos contar con una oferta low cost, de alta calidad, pero con un precio equivalente al del viaje en bus o en auto, para disfrutar del vino, las termas y las delicias de la comida mendocina, mientras lo mismo les sucederá a los mendocinos, que podrán acceder fácilmente a las oportunidades de compra que ofrece Santiago, las famosas playas chilenas y la innumerable cantidad de pequeños y fascinantes pueblos y ciudades que es imposible no visitar”.

“Estamos muy entusiasmados con esta nueva ruta que permitirá fortalecer aún más los lazos turísticos y comerciales que existen entre Mendoza y Chile”, añadió la directiva. En la inauguración participaron, además, el gerente de Ventas de Sky Airline, Jaime Fernández, y el subgerente de Comunicaciones Corporativas, David Fuentes.

Pocos minutos después de su arribo, el avión despegó a las 19.40 de Mendoza y arribó a Santiago a las 20.40.

Tarifas

La aerolínea chilena ofreció una tarifa de lanzamiento de U$S 15 por tramo, más tasas e impuestos, lo que hizo un precio total para el pasaje de ida y vuelta de U$S 78.

Entre el 6 y el 8 de enero ofrece una tarifa exclusiva para celebrar el primer vuelo, desde U$S 19 por tramo, resultando el pasaje final ida y vuelta en U$S 86. Luego, la tarifa regular para viajar a Santiago de Chile será desde U$S 128 final, ida y vuelta.

Mendoza recibe un promedio de entre 25.000 y 27.000 viajeros de Chile por mes, es decir más de 300 mil por año, que representan casi 10% del total de visitantes que llega a la provincia. Esta nueva ruta, que tiene capacidad para transportar hasta 40 mil pasajeros al año, servirá para impulsar aún más el intercambio turístico y comercial entre ambos destinos.

La línea aérea chilena tiene tres vuelos diarios entre Buenos Aires y Santiago, un vuelo por día entre Córdoba y Santiago y con los cinco vuelos semanales de la ruta Mendoza-Santiago suma 33 vuelos por semana entre ambos países.

Sobre Sky Airline

Se trata de la segunda línea aérea de Chile. Opera como low cost (bajo costo), modelo que permite a los pasajeros adquirir pasajes a bajo precio y les otorga la flexibilidad de sumar prestaciones adicionales y pagar por ellas en caso de usarlas efectivamente.

Actualmente tiene una flota de 15 aviones Airbus A320 y A319 provistos con tecnología de punta y vuela a 14 destinos en Chile y 5 en Sudamérica: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Lima y Montevideo.

Este año la compañía recibió por tercera vez el premio Skytrax a la “Mejor aerolínea regional de Sudamérica”. En setiembre fue reconocida como la aerolínea más puntual del mundo.

Fuente: prensa gobierno