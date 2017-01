Cinco startups que darán de qué hablar en 2017

Snap Inc. y Spotify están calentando los motores para salir a bolsa en el nuevo año. Ambas empresas se han convertido en dos de las marcas más consumidas del sector de la tecnología, aunque es probable que en los próximos meses otras innovadoras compañías privadas las eclipsen. Los millones de dólares que los grandes financiadores les han inyectado a estas nuevas empresas pueden impulsarlas a salir a bolsa en 2017.

En 2016, 105 compañías salieron a bolsa, la menor cifra de salidas a bolsa desde 2009. Recientemente, la atención se ha centrado en nombres tan conocidos como Uber, cuya situación financiera no está a la altura de su atractiva imagen ya que la compañía ha perdido más de 800 millones de dólares en el tercer trimestre; a pesar de que está valorada en 69 mil millones de dólares. Uber es solo un ejemplo de una compañía que ha recibido una financiación increíble y cuyo valor real podría no estar a la altura de su sobre-valorización.

Sin embargo, según indica la base de datos de capital financiero de riesgo de CB Insights, el interés en las salidas a bolsa se ha avivado desde que Twilio (TWLO), Apptio (APTI) y The Trade Desk (TTD) empezaron a cotizar.

“Las salidas a bolsa se recuperarán de cara al 2017”, apuntó CB Insights y el informe trimestral Venture Pulse de KPMG.

El hecho de que existan pocas empresas con éxito en la bolsa ha hecho que los inversores centren su atención en los gigantes privados que han construido increíbles capitales de riesgo. Solo en el tercer trimestre, las compañías respaldadas por capitales de riesgo recaudaron 24,1 mil millones de dólares a nivel mundial, 14,4 mil millones de ellos en Estados Unidos. He aquí algunas compañías que han recaudado gran parte de ese capital y que están preparadas para ser el centro de atención en el nuevo año.

Magic Leap

Magic Leap se enorgullece de ser la “startup más reservada del mundo”, aunque en su última ronda de financiación recaudó 794 millones de dólares, que fueron a engordar la cuenta de 1,4 mil millones de dólares que ha acumulado hasta la fecha, de la mano de financiadores como Google (GOOG, GOOGL) y Alibaba (BABA). Eso ha hecho posible que la compañía esté valorada en 4,5 mil millones de dólares. Sin embargo, la tecnología de Magic Leap, que tiene su sede en Florida, es difícil de describir o imaginar porque la empresa todavía tiene que lanzar su producto.

Lo que sabemos hasta el momento es que se trata de una experiencia de “realidad mixta” que permitirá superponer imágenes 3D a imágenes reales. Este año finalmente podremos ver su producto en el mercado. Aunque su precio sea demasiado alto, lograremos descubrir cuál es la visión de Magic Leap.

WeWork

La startup de coworking con sede en la ciudad de Nueva York ha tenido un año intenso, ha recaudado 430 millones de dólares y ahora está valorada en 16 mil millones de dólares. WeWork abrió 58 nuevas ubicaciones en 11 mercados, incluyendo China; lanzó su concepto coliving,WeLive, en Washington y Nueva York; e hizo crecer a WeWork Enterprise sumando más de 450 miembros de grandes compañías, como Dell y Sprint (S). Con estos resultados, es probable que en 2017 WeWork siga creciendo aceleradamente y que sus competidores regionales no puedan atraer a los freelancers que se benefician de acceder a las localizaciones de WeWork en todo el mundo.

Slack

La plataforma de comunicación laboral interna también se ha convertido en un pilar importante para los consumidores. Esta aplicación de mensajería es fácil de usar, intuitiva y ha sido bien aceptada, hasta el punto de recaudar 200 millones de dólares. Ahora su valor es de 3,8 mil millones de dólares. De hecho, Slack se ha convertido en el servicio de mensajería preferido de 4 millones de usuarios diarios –que van en aumento– y tiene 1,25 millones de usuarios de pago. Todo indica que la aplicación seguirá ganando terreno ya que es el híbrido perfecto entre el g-chat y el correo electrónico. Su fundador y director ejecutivo es Stewart Butterfield, quien también co-fundó la red social de fotos Flickr, que luego le vendió por 35 millones de dólares a Yahoo (YHOO), la compañía matriz de Yahoo Finanzas. Butterfield es muy estimado entre sus compañeros y empleados, lo cual es, sin duda, un punto a su favor para ganarse la confianza de los inversionistas y que crean en la compañía que desarrolló.

Affirm

Affirm, con sede en San Francisco, es otra empresa que tiene como fundador a un exitoso emprendedor en serie. Max Levchin, el co-fundador de PayPal (PYPL), ha recaudado este año 100 millones de dólares en financiación. ¿Quién es uno de sus mayores financiadores? El co-fundador de PayPal y asesor de Trump, Peter Thiel. Levchin comenzó Affirm hace cuatro años con el objetivo de ofrecerles préstamos a las personas que querían hacer grandes compras. Aunque la compañía aún no ha alcanzado el estatus de unicornio, está valorada en 800 millones de dólares y sigue avanzando rápidamente para sumar los primeros mil millones. De hecho, con el interés creciente de los mayores inversores de Wall Street por apoyar plataformas alternativas de préstamo, Morgan Stanley (MS) ya ha ofrecido una financiación de 100 millones de dólares para Affirm, una startup que promete mucho para el 2017.

Thrive Market

Con tan solo dos años de vida, Thrive Market, el servicio de entrega de alimentos orgánicos ha recaudado este año 111 millones de dólares, que engordan su cuenta de 141 millones de dólares.Más de 50 firmas de capital de riesgo rechazaron el proyecto de sus fundadores, Gunnar Lovelace y Nick Green, hasta que Tony Robbins, el orador motivacional, Jillian Michaels, la celebridad del fitness, y Deepak Chopra, el gurú de salud New Age, se convirtieron en los primeros inversores de la compañía.

Ahora la empresa está apostando por los estadounidenses de clase media que viven en sitios donde no pueden acceder con facilidad a Whole Foods (WFM), de manera que garantiza una reducción de entre el 25% y el 50% en el precio de sus productos respecto a los de una tienda común de alimentos saludables. Thrive Market ha sido capaz de hacerse un espacio en el mercado del e-commerce, que hasta el momento había estado dominado por figuras como Amazon (AMZN). De hecho, a medida que crezca su oferta de marcas privadas, más familias podrían optar por Thrive.

El estatus de unicornio no será tan importante en 2017

Aunque este ha sido un año excepcional para las startups mencionadas, algunas de las que fueron muy prometedoras en el pasado han caído en picada en 2016. Los “unicornios muertos” o compañías cuyos valores han caído por debajo de los mil millones de dólares, sumando las valoraciones, han proliferado en el mercado. Theranos, una empresa que estuvo valorada en 9 mil millones de dólares, ha experimentado una gran caída, después de que su tecnología “revolucionaria” fuera desacreditada y catalogada como defectuosa. Evernote, la empresa de tecnología de almacenamiento y toma de notas, también sufrió un tumultuoso revés ejecutivo mientras se preparaba para su salida a la bolsa.

Sin embargo, los emprendedores pequeños que no reciben grandes financiaciones podrían sentirse mejor gracias al informe de Venture Pulse, en el que se señala que el estatus de unicornio se está volviendo cada vez menos importante. “En 2015 muchas compañías lucharon por alcanzar el estatus de unicornio, aunque en algunos casos su valor real no las avalaban”, explicó el informe. “El impacto de los unicornios fracasados y de los que no pudieron alcanzar sus valorizaciones en el sector privado tras su salida a bolsa provocaron una escasez de unicornios en los primeros tres trimestres de 2016”.

En cambio, ahora las empresas están apostando por valorizaciones más realistas que reflejen su valor actual para evitar cualquier sobre-valoración al salir a bolsa. “Los inversores se están volviendo más tácticos en sus apuestas ante el temor de encontrar el siguiente unicornio destinado a fracasar”, detalló el informe.

Jules Walker, director de consulta de capital riesgo en KPMG, añadió: “Los inversores de capital riesgo dedican más tiempo a evaluar sus acuerdos pasados. Están analizando los beneficios y riesgos de cada acuerdo y apostando más por la diligencia oportuna. Aunque se llegan a menos acuerdos, las empresas más prometedoras siguen encontrando inversionistas”.

No obstante, una cosa es segura: Silicon Valley ya no es el único centro de innovación. Magic Leap, una de las startups que ha recibido este año una gran financiación y apoyo, tiene su sede en Florida. Silicon Alley, en Nueva York, Silicon Beach, en Los Ángeles, y Silicon River, en Boston, ya no están al margen de la innovación. El 2017 será un buen año para que los emprendedores sigan revolucionando el statu quo.

