Cayó un avión militar ruso que iba a Siria: hay 92 muertos

(Agencias) Un avión militar ruso, un Tupolev Tu-154 que había despegado de la localidad de Sochi e iba hacia Siria, cayó en el Mar Negro con 92 personas, informó el ministerio de Defensa ruso.

“Excluyo totalmente la tesis del atentado. El avión pertenecía al ministerio de Defensa ruso y cayó en el espacio aéreo ruso. Una tesis semejante es imposible”, dijo el jefe de la comisión de Defensa del Senado ruso, Viktor Ozerov, para quien el incidente podría haber sido causado por un desperfecto técnico o un error de la tripulación

El Ministerio de Defensa precisó que el piloto, Roman Volkov, era experto y tenía más de 3.000 horas de vuelo.

El aparato tenía 33 años. Según el vicepresidente de la comisión parlamentaria sobre la política económica, Serghiei Kalachnikov, no significa que no funcionara bien: “Treinta y tres años es un tiempo largo pero no crítico”, dijo a los medios rusos.

“Esta tragedia se llevó la vida de personas llenas de fuerza y de planes. Entre los muertos hay periodistas, militares y músicos de célebre Coro del Ejército Rojo. Volaban a Siria con una misión buena y pacífica”, dijo el premier ruso, Dmitri Medvedev, citado por Russia Today.

“Las circunstancias serán investigadas en modo profundo y todos aquellos que fueron afectados por esta tragedia recibirán la ayuda necesaria”, agregó

El Coro del Ejército Rojo que iba a bordo debía exhibirse ante las tropas rusas destinadas en Latakia, en Siria, en la noche de Año Nuevo.