Cablevisión de Grupo Clarín más cerca de prestar telefonía celular en la Argentina

Su controlada Nextel fue autorizada a adquirir empresas con porciones de espectro radioeléctrico, según diario La Nación.

Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) aprobó ayer durante su sexta reunión de directorio la transferencia de las empresas Trixco, Callbi, Infotel, Skyonline de Argentina, Netizen y Eritown Corporation Argentina -cuyos principales activos son porciones de espectro radioeléctrico en 900 Mhz y 2.5 Ghz- a Nextel Communications Argentina, compañía propiedad de Cablevisión (Grupo Clarín).

Esta decisión se produce pocos días después de la publicación del decreto 1340/2016, que acelera la competencia en TV por cable, telefonía 4G y acceso a Internet, y es un paso clave de Cablevisión para avanzar en la construcción de su propia red móvil. En su próximo encuentro, el Enacom, que preside Miguel de Godoy e integran Heber Martínez, Silvana Giudici, Alejandro Pereyra, Miguel Giubergia y Claudio Ambrosini, podría tratar la reasignación para dar 4G del espectro comprado por Nextel -que en su momento fue entregado a los anteriores titulares para dar servicios fijos.

El desembarco de Cablevisión en la telefonía móvil es resistido por las empresas telefónicas, que según el decreto 1340 podrán ingresar en la TV por cable el 1° de enero de 2018 y cuyas nuevas redes de fibra óptica gozarán de una protección de 15 años. En los días previos a la publicación del decreto, Telefónica advirtió al Enacom con posibles denuncias penales y se reservó la posibilidad de reclamar ante el propio Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

Sólo cuando el espectro sea reasignado, Cablevisión comenzaría el despliegue de la infraestructura -lo que demandaría una inversión de US$ 500 millones-, por lo que la oferta de triple o cuádruple play no estaría disponible hasta mediados del año próximo. Además, el Enacom le pondría a Cablevisión varias condiciones para reasignar el espectro: entre ellas, un plazo de 18 meses para cubrir con su propia infraestructura el AMBA y la zona Centro del país. Sin embargo, la mayor atención estará puesta en cuál será el precio que Nextel/Cablevisión deberá pagar por el espectro (cuando compró las empresas pagó US$ 138,2 millones).

Por otro lado, esta semana los accionistas controlantes del Grupo Clarín comunicaron a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa la compra del 8,25% del paquete accionario de la empresa que se encontraba en manos de GS Unidos LLC, fondo encabezado por el empresario estadounidense Ralph Booth -que en 2012 había adquirido ese capital a Goldman Sachs-. De ahora en más, el 80% de Grupo Clarín está en manos de Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro, y el 20% restante flota en las bolsas de Buenos Aires y Londres.

Fuente: La Nación