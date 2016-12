NXTP Labs presentó junto con Consultatio Asset Management un Fondo Común de Inversión Cerrado de Startups de Tecnología que podrá ser utilizado para el Régimen de Sinceramiento Fiscal (es decir, el Blanqueo de Capitales). Esta alternativa de inversión exceptúa del pago del impuesto especial antes del 31 de diciembre.

Este fondo es similar a otros fondos cerrados que invierten en sectores más tradicionales de la economía como desarrollo inmobiliario o agrarios. Según Francisco Coronel, CFO del Fondo NXTP, este fondo “acompaña en el proceso de expansión y crecimiento a startups argentinas de alto impacto que se encuentren levantando capital para sus respectivas rondas de inversión”. Desde NXTP, estiman que la rentabilidad esperada es del 18% anual en dólares.

Si bien la Comisión Nacional de Valores (CNV) aún no dió luz verde al proyecto, la alianza con Consultatio sirve para establecer un fondo parking para las inversiones de blanqueo, al menos hasta antes de fines de marzo del año entrante, fecha en la que se expide la CNV

El fondo tendrá un capital target de 100 millones de dólares y los inversores podrán ingresar con un mínimo de 250.000 dólares y hasta 10 millones.

El Fondo NXTP emitirá tres clases de cuotapartes, Clase A, B y C. Las Cuotapartes Clase A sólo podrán ser suscriptas por quienes adhieran al Régimen de Sinceramiento Fiscal creado por la Ley 27.260, las Cuotapartes Clase B y C podrán ser suscriptas por quienes no adhieran al mismo, diferenciándose por el monto de suscripción.

