La empresa tech Blackberry informó pérdidas netas de US$ 117 millones en el tercer trimestre de este año. Esto significa un aumento de 31% en sus números negativos.

La facturación en el Q3 llegó a US$ 289 millones, 47% menos que la del año anterior, detalló la compañía de origen canadiense en un comunicado.

Cabe recordar que en la presentación de los resultados del trimestre anterior, Blackberry anunció que dejaba de fabricar teléfonos móviles in-house. De hecho, sus dos últimos modelos, los DTEK-50 y DTEK-60 de la otrora líder en los smartphones corporativos fueron fabricados por los chinos de TCL y tienen un diseño idéntico al Alcatel Idol 4 con un agregado de software de seguridad corporativa provisto por la ex Research in Motion pero sin el teclado físico que caracterizó a los equipos de la compañía.

En este sentido, Blackberry destacó en el comunicado su transformación en una compañía de software que es “líder del mercado de seguridad móvil”. El CEO de la empresa, John Chen, declaró que continuaron “con la transformación de infraestructura y operaciones para soportar un negocio de software empresarial, lo que impulsó una rentabilidad operativa en todos los segmentos de negocio”.

Sin embargo, las perdidas no dejan de acumularse: en los primeros nueve meses de 2016 llegan a US$ 1.159 millones, contra los US$ 30 millones de ganancias durante 2015. El negocio de Blackberry, según reporta el portal Mediatelecom, se ha achicado en un 40% y en la actualidad alcanza los US$ 1.023 millones.

Fuente: Infotechnology