Airbnb evoluciona a agencia de viajes

Reservaciones en restaurantes, reservar tours y comprar boletos para conciertos son algunos de los nuevos servicios que ofrecerá Airbnb, la cual se ha transformado de negocio de renta de casas a una agencia de viajes.

Airbnb Inc. dio un primer paso para cambiar su identidad, de un negocio de renta de casas a una agencia de viajes de servicio completo, al presentar nuevos servicios dentro de su website y de su aplicación móvil que proporcionará a los viajeros las herramientas necesarias para planear sus vacaciones completas.

La plataforma actualizada, llamada Airbnb Trips (Viajes Airbnb), ayuda a los usuarios a hacer reservaciones en restaurantes, reservar tours y leer guías creadas por locales populares como el surfista Kelly Slater en Malibú. Los clientes pueden también comprar boletos para conciertos y hacer los preparativos para sus viajes, servicios que proporcionan a Airbnb un porcentaje como comisión.

Los nuevos servicios fueron anunciados por el CEO de Airbnb, Brian Chesky en la conferencia anual de startups en Los Ángeles.

“Los alojamientos son solo una parte de un gran viaje”, dijo Chesky a una multitud de anfitriones y reporteros en el Teatro Orpheum. “Necesitamos crear una experiencia de viaje holística enfocada en el viaje entero”.

Enormously proud of the @airbnb team for what we launched. Welcome to the world of Trips, available today! https://t.co/OSsOf5JaHS pic.twitter.com/nkCJVNeRWK

— Joe Zadeh (@joebot) 17 de noviembre de 2016