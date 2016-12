Veintiséis fue el año en que el Washington Post llegó a la mayoría de edad. En su crecimiento de la audiencia, en la ambición de su periodismo, en su impacto en la conversación americana, el poste se convirtió en la cuarta compañía nacional de los periódicos de los EEUU, ensamblando el New York Times, el Wall Street Journal y el USA Today.

Ahora, 2017, el Post parece estar haciendo algo único en el periodismo diario: está agregando periodistas a principios de año. “Estamos agregando docenas de periodistas”, me dijo Fred Ryan, el editor y CEO del Post, la semana pasada. Ryan, en un reciente memorándum, dijo que el Post era “rentable y creciente”. “Observamos lo que nos sucedió en 2016 y realizamos inversiones allí”, dice.

Ryan no quiere especificar el número exacto de contrataciones ni cómo serán repartidas. “Todavía estamos rodando esto internamente.” Sin embargo, según las fuentes, podemos darnos cuenta de que la sala de prensa de Post crecerá en más de 60 puestos de trabajo -o 8 %- un número asombroso en esta época. Por supuesto, estas adiciones contrarias se producen en un momento en que las reducciones del personal de redacción son la regla del periodismo diario. La sala de redacción de Post tendrá un número de más de 750, la tercera de la prensa nacional con sede en los periódicos y acercándola al Times, con la que compite cada vez más por el talento de gama alta. El complemento Times se sitúa en unos 1.307, según la compañía. USA Hoy la redacción se sitúa en unos 450, mientras que la revista, después de sus recientes compras, me dice que emplea a 1.500. “Hacemos inversiones en video móvil”, dice Ryan, citando al director ejecutivo de ventas, Jed Hartman, el éxito y la monetización de la publicidad en el teléfono inteligente.

“Creemos que un pre-roll de menos de 15 segundos puede ser muy efectivo”, dice, señalando que los nuevos formularios de anuncios para móviles siguen siendo un trabajo en progreso, pero muy solicitado por los anunciantes. Luego, hay la adición de un equipo de investigación “de respuesta rápida” de aproximadamente media docena, que trabajará junto con el equipo de investigación existente del Post de más de una docena. Claramente, dado el ritmo de las noticias, el objetivo aquí es producir más historias de profundidad, y datos, en períodos de tiempo de días o semanas cortas, así como los que llevan meses. Además, el Post ampliará su equipo de noticias de última hora, que ha impulsado gran cantidad de tráfico, in situ y en otras plataformas, y su proliferante operación de boletines informativos.

El presupuesto para las nuevas posiciones comienza el 1 de enero, con gran parte de la contratación realizada en el primer trimestre del año. ¿Cuál es la estrategia detrás de las nuevas contrataciones? Es doble, tanto de negocios como editorial, que encaja en la forma en que Jeff Bezos ha reordenado el negocio de Post desde su compra hace tres años. El nuevo gobierno de Trump promete grandes trastornos, conflictos y, espero, un volumen sin precedentes de filtraciones de alto nivel, algunas de las cuales producirán historias y series que abrirán los ojos. Además, el Post cree, como señaló Ryan, que sus historias de investigación y más profundas de la empresa son buenas para la marca y el negocio.

Si bien el Post aún no puede establecer una línea directa entre el trabajo de investigación y la conversión de suscriptores, por ejemplo, el vínculo puede ser aún más fundamental. “La información investigativa es fundamental para nuestro ADN”, dice Ryan. Los lectores lo esperan. En resumen, Ryan y Bezos creen que el periodismo pasado de moda – cada vez más entregado a través de una flota de medios digitales, desde aplicaciones de teléfonos inteligentes para el Kindle a Facebook Instant Articles – vende. The Post ha visto un aumento de 75 por ciento en los nuevos suscriptores desde el primero del año y dice que ha duplicado los ingresos por suscripción digital durante el año. Muchos de esos nuevos suscriptores demuestran la teoría de Bezos de que un mercado de masas de bajo precio (generalmente alrededor de US$ 36 al año para la edición nacional, después de seis meses de “prueba gratuita”) las ventas de suscripción se convertirá en la principal fuente de ingresos para el Post en los próximos años.

En una época de desesperación empresarial en el mundo, esa es una lección enormemente importante para todos los editores de noticias tanto por el Post como por el Times este año. (Otro aprendizaje: a medida que el Post amplía sus contribuciones y su volumen de opinión, las historias de “opinión” llevaron a más lectores a suscribirse que cualquier otro tipo de contenido). Bajo la dirección de Ryan, que Bezos eligió como su máximo ejecutivo hace dos años, el Post ha hecho inversiones significativas, aunque juiciosas, en el Post, que algunos han fijado hasta US$ 50 millones. La tecnología y las inversiones en las salas de prensa han dominado ese gasto multimillonario. Las inversiones de Bezos están hermanadas, literalmente unidas en la editorial. Ahora, el Post piensa “producto” casi tanto como noticias. De hecho, casi 80 tecnólogos ahora se sientan bien en la nueva sala de redacción de Post, además de los pronto-más de 700 periodistas.

Este es el rostro de una sala de redacción moderna, en la que ingenieros de desarrollo de software, diseñadores digitales, gerentes de productos, desarrolladores de dispositivos móviles e ingeniería de video producen contenido en tiempo real. En la estrategia de contenido nacional de Bezos primero, es la sala de redacción de Marty Baron que se apoderó del tumulto de 2016 para hacer su nueva reclamación nacional, devolviendo el Post a su post-WatProminencia de la era de tergate. A medida que la campaña presidencial de un año se hizo más extraña y extraña, el Post, junto con el Times, se alzaron para afrontar el desafío. Ambos enviaron una pequeña legión de reporteros de investigación después de las historias de la semana, de la fundación de Donald Trump, auto-negociación y braggadocio sexual en la cinta (ambos expertos rastreados por el reportero de Post, David Fahrenthold, que acaba de ganar el premio inaugural Ben Bradlee) En los problemas de Hillary Clinton por correo electrónico y problemas propios de la fundación.

Estos nuevos trabajos en la redacción nos dicen mucho sobre lo que el Post cree que está creando un nuevo círculo virtuoso de crecimiento para la compañía. Comienza con el contenido en sí mismo – y en gran medida el contenido nacional. Mientras que el Post sigue siendo la fuente de noticias dominante en el área metropolitana de Washington, DC, es “nacional” – y luego “global” – en el que mira el crecimiento. Ese contenido será reforzado por el nuevo equipo de investigación de respuesta más rápida, más noticias de última hora y posiciones añadidas en video y audio / podcast (construido sobre el éxito de su serie de podcast presidencial de 44 episodios).

Luego, el Post – que ahora envía 62 boletines diferentes a sus lectores – aumentará su boletín informativo y alertará al personal. Tales boletines, además de las alertas y amplia distribución social Post, magnifican el impacto de cada historia que produce el Post. Ese es el nuevo círculo de noticias virtuosas digitales en la creación. El Post es todavía una obra en progreso.

Su estrategia de distribución social que abarcaba la omnipresencia había ayudado a impulsarla a una distancia de gritos del Times, la cual pasó brevemente en público digital único hasta finales de 2015. El Post terminará este año en segundo lugar ante el Times, como muestra el gráfico de abajo. (Tenemos en cuenta que, a partir del 16 de diciembre, Facebook ha dicho que ha descubierto una subnotificación del tráfico impulsado por iPhone, del 20 de septiembre al 30 de noviembre, por el sitio social y que “actualizará” las métricas. , Trazado más temprano en el año, todavía debe celebrar.) Ambas compañías de periódicos están muy por delante de los otros dos periódicos nacionales, el Journal y USA Today. Todos crecieron audiencia durante el año político caliente, el poste que dobla su lector total. Por delante del Post y el Times: CNN, Yahoo-ABC, CBS y NBC.

Fuente: Político.com